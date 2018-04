«Siempre que salgo a jugar intento dar lo mejor de mí» Dani Muñoz, jugador del Villanovense | El delantero sevillano lleva dos goles desde su llegada en invierno y anhela ser titular en el derbi del domingo ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Jueves, 19 abril 2018, 08:52

Llegó como primer refuerzo invernal, sin que apuntase a ser el delantero que necesitaba el Villanovense. Procedente del San Roque, en el que apenas tenía minutos, su destino era el Hernán Cortés, filial serón. Sin embargo, Dani Muñoz ha sabido aprovechar las oportunidades que le ha dado Iván Ania y ya es uno más del primer equipo.

-A cinco partidos para el final, llegan dos derbis, partidos siempre especiales.

-Son partidos que las personas de Extremadura viven de forma especial y que a todos los jugadores nos gusta jugar.

-¿Qué ambiente se respira en el vestuario?

-Entre nosotros se nota ya la buena dinámica del equipo y después de cosechar dos resultados negativos, el haber ganado a un equipo como el UCAM nos ha venido muy bien a nivel anímico.

-Visitáis a un Extremadura tocado.

-Sí, pero el Extremadura es un equipo que como bien sabemos todos se hizo para estar en la zona alta de la tabla y se está viendo. Es un equipo duro y va a ser un partido complicado, pero vamos con el objetivo claro de lograr los tres puntos.

-Llegaste para jugar en el Hernán Cortés, pero te has hecho un hueco en el primer equipo.

-Gracias a la confianza que me ha dado tanto el cuerpo técnico como los compañeros, todo ha sido más fácil. Estoy muy contento y no me esperaba que iba a suceder lo que está pasando. Es mi primera temporada en Segunda B. Está siendo inmejorable y jamás lo hubiera imaginado cuando llegué aquí. Todos los compañeros se alegran mucho por mí y por cómo va la dinámica del equipo.

-¿Cómo es tu relación con Iván Ania?

-Siempre está encima de mí, corrigiéndome, y eso me gusta. Es un entrenador que tiene confianza con sus jugadores. El apoyo del míster siempre viene bien y me está ayudando mucho a la adaptación.

-¿Te gustaría seguir en el Villanovense?

-Ellos saben muy bien que estoy aquí fenomenal desde el primer día que llegué y lo sigo estando. Ahora depende de ellos, pero por mí no habría problema.

-El Villanovense lleva toda la temporada reñido con el gol, ¿a qué crees que se debe?

-En el fútbol, si la racha es buena, los goles vienen solos. Pero, en otras ocasiones como la que ha ocurrido, cuando la pelota no quiere entrar no entra. Y eso es siempre difícil para el delantero.

-Qué importante sería poder celebrar un gol en el derbi.

-Uf (risas). No sabría qué contestar, pero yo siempre que salgo a jugar intento dar lo mejor de mí y si es marcando un gol, sería una alegría más.

-¿Te ves como titular?

-Sería un gran colofón para la temporada, porque sería mi primer partido en Segunda B como titular. Algo más que sumar este año.