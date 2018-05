PERMANENCIA EN 2ª B Sensaciones para creer y errores para dudar Germán y Julio de Dios defienden a un jugador del Coruxo. / J. M. ROMERO El Mérida presumió ante el Coruxo de virtudes para salvar la categoría, pero también descubrió taras que hacen temer a toda la afición del Romano M. G. MÉRIDA. Martes, 22 mayo 2018, 08:08

El fútbol, en ocasiones, posibilita alguna que otra intuición racional. pero el desenlace del Coruxo-Mérida no va a ser el caso. Nadie sabe qué pasará el próximo sábado en O Vao. Que el Mérida puede encarrilar pronto el partido es verdad; que el Coruxo puede tirar de factor campo para salvarse, también; que la eliminatoria puede llegar a prórroga y penaltis es factible. Pero nadie se atreve a intuir lo que puede pasar en Vigo. Porque si bien el Mérida evidenció el pasado domingo virtudes para creer. también coleccionó el equipo defectos para dudar.

Los de Nafti fueron mejores en gran parte del partido, llegaron más veces y más fluido al área contraria que en otras ocasiones y llegan a la vuelta con mejores sensaciones con las que se marcharon, por ejemplo, hace dos semanas a Lucena. Pero. pero siendo mejores no consiguieron imponerse en el resultado, volvieron a conceder infantilmente atrás y va a tener que ganar o empatar a muchos goles a domicilio.

Esto último es lo que más preocupa, porque son los resultados del equipo a domicilio lo que han condenado al Mérida al playout de permanencia. Salvo el disparo de Kiu en Melilla y el descuento de hace poco más de una semana en Lucena, todos los demás resultados cosechados esta temporada lejos del Romano condenan al Mérida a Tercera.

«El empate no te da buenas sensaciones, pero si nos fijamos en el contenido del partido viajaremos con mentalidad más positiva», cree Mehdi Nafti. «Sabíamos que íbamos a llegar con claridad en los últimos treinta metros, con esa velocidad en nuestro juego y dándole amplitud al campo. Pero para hacer un gol seguimos necesitando veinte centros, mientras que los rivales siguen necesitando menos. El resultado mancha un poco el contenido del partido, porque hemos hecho cosas interesantes. Una cosa es que tengamos que corregir y otra que seamos conscientes de que hemos sido superior al rival en muchos momentos del partido».

Tendrá que trabajar durante la semana el equipo todos los errores que cometió en el encuentro de ida: empeñarse en finalizar las jugadas, mejorar las transiciones, controlar la ansiedad en cada revés y, sobre todo, minimizar los regalos defensivos. «Pero aquí ganamos todos y perdemos todos», enfatizó Mehdi Nafti para redimir a Javi Chino en la jugada del primer gol.

«Llegué un poco forzado y no apoyé bien. Creí que le había dado más fuerte, pero cuando escuché a la gente y me giré. Salgo disgustado porque he cometido un fallo de juveniles. Fue culpa mía», declaró el capitán tras el partido en los micrófonos de Canal Extremadura Televisión. Durante la semana, ningún jugador del Mérida hará declaraciones públicas a ningún medio de comunicación con el objetivo de centrarse única y exclusivamente en el choque del sábado. La derrota o sendos empates a cero y a uno descendería al Mérida a Tercera.

Para este último y trascendental partido (19.00 horas) habrá que estar muy pendientes de Chema Mato, que acabó el partido con molestias y un punto en el empeine, y de Germán, que fue sustituido más por obligación que por deseo de Nafti. Eso sí, el equipo recuperará a José Cruz, que ya ha cumplido sus dos partidos de sanción