«En Segunda B no puedes estar tranquilo en ningún momento» Tapia en el partido disputado contra el Lorca. :: e. d. Tapia, lateral del Villanovense, cree que pese a la buena dinámica de las últimas jornadas no pueden relajarse ESTRELLA DOMEQUE Viernes, 9 marzo 2018, 08:00

Tapia está de vuelta, aunque nunca se fue. Después de una temporada de poco protagonismo, a las órdenes de Iván Ania ha vuelto a aparecer una de las mejores versiones del lateral zurdo. Si el año pasado sumó un total de 13 partidos, solo 9 como titular, este año lo está jugando prácticamente todo, lo que se traduce en 27 partidos en Liga, en los que ha jugado los 90 minutos. Solo se ha perdido un encuentro por acumulación de tarjetas.

Además, lleva tres goles esta temporada después de hacerse cargo del lanzamiento de los penaltis. «Me ha tocado a mí asumir la responsabilidad estos dos últimos partidos de lanzar el penalti, con la suerte de meterlo. Hemos estado teniendo mala suerte en los penaltis, yo también fallé uno el día del Murcia. Creo que ni cuando se falla hay que crucificar a nadie, ni cuando se mete y da la victoria hay que ensalzar a nadie tampoco», afirma sin rodeos.

Un buen momento individual, en una temporada en la que lo colectivo también está respondiendo, con el equipo atravesando su mejor momento. «El vestuario está muy contento, después de tres victorias consecutivas, algo que no habíamos conseguido en todo el año», explica. Pero que nadie lance las campanas al vuelo, «seguimos con los pies en el suelo, sabiendo que tenemos 40 puntos, que hemos recorrido ya un largo camino y que estamos bien, pero tenemos que seguir así».

En ese largo camino, el Villanovense no regala ni un solo minuto, desde el 1 al 90, los de Ania no arrojan la toalla. Una actitud que les ha llevado a sumar 'in extremis' los últimos triunfos. Un hecho que para Tapia refleja el espíritu del equipo. «Creo que también eso es fruto de la constancia del equipo, del trabajo, porque llegamos siempre a los últimos minutos generando ocasiones y de ello nos valemos para meter gol en los minutos finales».

Es una de las voces más importantes del vestuario pues, pese a sus 26 años, es uno de los veteranos del club, en el que ha estado en las buenas y en las malas, en Segunda B y en Tercera. Por eso, sabe que no pueden confiarse. «En esta categoría creo que no puedes estar tranquilo en ningún momento, porque dos jornadas malas y volvemos otra vez al mismo rol, hay que mantener la misma concentración que estos partidos y seguir hacia delante».

Con los 45 puntos ya en un horizonte cercano, ¿puede el Villanovense aspirar a algo más que la permanencia esta temporada? «Cuando consigamos 45 puntos me repites la pregunta», responde entre risas, pero totalmente sincero.