Santi Jara deja helado al Extremadura El Extremadura perdió un partido en el Francisco de la Hera por primera vez esta temporada. :: J. M. Romero Un gol del extremo del Murcia en el último minuto deja a los almendralejenses sin liderato tras un partido muy disputado RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Lunes, 20 noviembre 2017, 08:15

Empecemos por el final de encuentro, que fue lo que determinó el resultado final. El murcianista Santi Jara agarró el esférico en la línea divisoria de los dos campos. Se fue de uno, de dos, de tres... se plantó en el borde del área y se zafó de los dos centrales azulgranas. Después de la jugada maradoniana, el extremo del Real Murcia batió por bajo a Manu García para dejar helado al Francisco de la Hera. Corría el minuto 93 de partido, y el Extremadura perdía un punto, a la vez que ganaba un rival directo en los puestos de playoff de ascenso. Con la victoria en el Francisco de la Hera, el Real Murcia se coloca a cuatro puntos del Extremadura y aprieta aún más la clasificación.

0 EXTREMADURA 1 REAL MURCIA Extremadura Manu García; Álex Díez, Pardo, Borja García, Candelas; Fran Miranda, Álex Barrera (Zarfino, min. 68), Kike Márquez, Jairo (Samuel Manchón, min. 72); Jesús Rubio (Valverde, min. 53) y Airam Cabrera. Real Murcia Biel Ribas; Juanra (Fede Vega, min. 60), Orfila, Forniés, Álex Ortiz; Armando, Fran Carnicer (David Sánchez, min. 53), Llorente; Jordan (Abel Molinero, min. 77), Santi Jara y Chamorro. Goles 0-1: Santi Jara, min.93. Árbitro González Hernández. Amonestó con amarilla a los locales Pardo, Jesús Rubio y Fran Miranda; y a los visitantes Llorente, Jordan y David Sánchez. Incidencias Estadio Francisco de la Hera. Unos 8.300 espectadores.

Y eso que, en general, el Extremadura buscó más la victoria que el Real Murcia. Los azulgranas apretaron al conjunto murciano en la segunda mitad, pero no consiguieron perforar la meta de Biel Ribas. Es más, los pupilos de Manolo Ruiz apenas inquietaron al guardameta visitante. El equipo de la capital de Tierra de Barros controlaba muy bien el partido, encerraba al Real Murcia en su campo, pero en los últimos metros se quedaba en blanco y no conseguía crear ocasiones de peligro para intentar deshacer la igualada. Y como no sabía cerrar el partido, pues llegó el gol de Santi Jara que dejó a los aficionados azulgranas con mal cuerpo.

Este partido supone la primera derrota del Extremadura en el Francisco de la Hera y corta la buena racha de los azulgranas contra los rivales de arriba. Tras los empates ante Melilla y Cartagena y la victoria ante el UCAM Murcia, llega la primera derrota en casa y ante un rival directo que ya está a cuatro puntos de los azulgranas.

Y eso que los primeros minutos del partido fueron para el Extremadura. Como acostumbra el conjunto azulgrana en casa, salió de vestuarios mucho más intenso que su rival. Los azulgranas intentaban hacerse con el control del juego en los primeros compases del choque, pero en frente estaba un Real Murcia que, aunque llegaba al Francisco de la Hera tras perder ante el Cartagena, es un equipo mejorado que ha cosechado 9 de los últimos 12 puntos. Y como ante el Extremadura estaba un contrincante de peso, pues el partido se fue igualando poco a poco.

El Real Murcia comenzó a encontrar su sitio en el verde y la balanza se igualó. Los dos equipos estaban mucho mejor en tareas defensivas que en las ofensivas, lo que propiciaba que no hubiese casi ocasiones en ninguna de las dos áreas. El partido se jugaba en el centro del campo, con Fran Miranda luchando por cada balón con Armando y Fran Carnicer, mientras que los atacantes de las dos escuadras pasaban desapercibidos. En el ecuador de la primera mitad, los atacantes reclamaron su parte de protagonismo, y llegaron las ocasiones.

La primera clara fue para el Real Murcia, pero el remate de cabeza de Chamorro desde el punto de penalti se fue al travesaño. El Extremadura no quiso ser menos y también tuvo su ocasión. Y también en esta oportunidad el larguero impidió el primer tanto del partido. Jairo recogió un rechace en el borde del área y no se lo pensó. Disparó con potencia, pero el esférico se estrelló en el travesaño.

El Extremadura apretó

Tras el descanso el Real Murcia parecía querer el balón y controlar el partido, pero, tras unos buenos primeros minutos, el conjunto de Salmerón se vino abajo. El Extremadura comenzó a controlar el encuentro y se hizo con el balón. Además, la entrada al campo de Carlos Valverde le dio más verticalidad al conjunto de Manolo Ruiz, y comenzaron a llegar los acercamientos. Quizá se echó en falta un 'nueve' referencia arriba que fijase la marca de los centrales del Murcia y sirviese como objetivo para los centros de sus compañeros.

El Extremadura atacaba y atacaba en campo rival pero no lograba crear una ocasión de peligro clara. Jairo se marchó lesionado, y Kike Márquez y Airam Cabrera no tuvieron su mejor día en el ataque azulgrana. Aun así, la mejor ocasión del Extremadura nació de las botas de estos dos futbolistas. Cabrera aguantó perfectamente un balón de espaldas dentro del área para esperar a su compañero. El canario puso el balón raso para que Kike Márquez, que llegó muy bien desde segunda línea, empalara a gol, pero el disparo del de Sanlúcar de Barrameda salió muy desviado cuando tenía todo a favor para marcar.

Pese a que no atinaban, los jugadores del Extremadura no bajaban los brazos. Se sucedían los centros al área -volvió a estar muy bien Álex Díez en el lateral-, pero no había ningún rematador preparado para abrir el marcador.

En los últimos minutos el Extremadura siguió buscando el tanto que le diera los tres puntos y el partido se abrió por completo. Avisó Santi Jara con una jugada parecida al gol minutos antes de que el extremo del Real Murcia entrase como un cuchillo caliente en un bloque de mantequilla y batiese a Manu García, le diese los tres puntos a su equipo y derribase la fortaleza del Extremadura en el Francisco de la Hera.