«La salvación pasa por nuestro estadio» El capitán del Villanovense, Ángel Pajuelo, apunta a titular en el derbi. :: e. domeque El capitán villanovense, Ángel Pajuelo, analiza la importancia del derbi de este domingo ante el Badajoz de cara a lograr el objetivo de la salvación ESTRELLA DOMEQUE VILLANUEVA DE LA SERENA. Miércoles, 14 febrero 2018, 08:53

Casi seis años han pasado desde la última visita del Badajoz, en partido oficial, a Villanueva de la Serena. Por ello, es uno de los derbis más esperados de la temporada en el municipal villanovense y además será el último derbi, pues Extremadura y Mérida ya rindieron visita en la primera vuelta. En juego habrá tres puntos, pero también la posición en la tabla, porque ambos equipos están igualados a 31 puntos.

«Sí, he mirado la clasificación y tenemos todos los números iguales excepto los goles a favor y en contra, es un grupo muy igualado y en un derbi no hay ningún favorito, también es cierto que nosotros defensivamente estamos muy bien, por eso estamos ahí en la tabla», explica Ángel Pajuelo, capitán del Villanovense, que siempre vive con especial ilusión este tipo de partidos.

Sin duda, las cifras de serones y pacenses sorprenden. El Badajoz con 31 goles a favor es uno de los equipos más goleadores de la zona media-baja de la tabla, mientras que el Villanovense, con 17, es el menos eficaz de cara a gol del grupo. Sin embargo, también es uno de los equipos que menos goles a recibido, 24, por los 28 que ha encajado el Badajoz.

«En nuestro campo no se pueden escapar más puntos para poder lograr el objetivo»«Sabemos cómo trabaja y cómo compite el Badajoz, como si no hubiese un partido más»

Máxima igualdad

Dada la máxima igualdad, en juego no sólo hay tres puntos. «Para toda la plantilla está siendo una semana un poco especial y además queremos resarcirnos de no haber ganado allí en la primera vuelta, sería importante también para la diferencia de goles», afirma Pajuelo que añade que «la salvación pasa por nuestro estadio, ya sea un derbi o cualquier otro partido, cada domingo es una nueva oportunidad y en nuestro campo no se pueden escapar más puntos porque ganando todos los partidos de casa podemos lograr el objetivo y eso pasa por ganar al Badajoz este domingo».

Tras la eufórica victoria ante el Cartagena, los ánimos volvieron a decaer después de la derrota ante el Real Murcia. El casillero a cero de victorias fuera de casa sigue siendo un lastre para la confianza del equipo, tal y como reconoce el capitán de los verdes: «Nos hace falta el conseguir esas dos victorias o esa buena racha de puntuar en varias jornadas consecutivas y eso creo que es lo que nos va a dar el plus para coger más confianza, de momento, se nos está resistiendo la victoria fuera de casa, pero el competir bien nos lo va a terminar dando y ahora hay que pensar sólo en este domingo, conseguir los tres puntos como sea, porque mirar para atrás no nos va a solucionar nada».

La experiencia del Badajoz

Pajuelo quita los ojos del retrovisor y mira al frente, con el Badajoz como único punto en el horizonte. Un rival del que destaca su oficio sobre el césped. «Sabemos cómo trabaja y cómo compite, como si no hubiese un partido más, y al final eso hace que los resultados estén ahí, tienen muy buen equipo, con jugadores expertos en la categoría y se sabía que iban a conseguir salir de la zona baja, por su trabajo y constancia lo han conseguido, tiene jugadores muy expertos en la categoría».

Sin duda, un partido especial no sólo para él, también para el resto de compañeros, sobre todos los extremeños. Entre ellos, Javi Sánchez, que vio la quinta amarilla en Murcia, pero que aún cuenta con opciones de poder estar a las órdenes de Iván Ania este domingo, pues el club serón va a recurrir la amarilla. «La de Javi es una baja importante para cualquier partido», reconoce Pajuelo.

Después de dos días de descanso, el Villanovense vuelve hoy a los entrenamientos para preparar este partido en el que podría haber novedades en el once inicial. Sobre todo en las bandas, pues ante el Murcia los elegidos fueron Jacobo y Álvaro González, en detrimento de Dieguito y Andújar. «Al final la competencia en más puestos mejora el grupo», advierte el capitán sobre este tema y señala que los nuevos fichajes se están adaptando bien al equipo.