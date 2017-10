«No hemos salido con intensidad» Lunes, 23 octubre 2017, 07:45

Mehdi Nafti, el entrenador tunecino del Mérida, fue muy crítico con su equipo y consigo mismo. «Partido malo, especialmente el primer tiempo. No hemos salido con intensidad. Por primera vez he visto a un equipo con más hambre que el mío y eso no lo voy a permitir. En la segunda parte hemos tenido alguna opción, pero no hemos hecho lo suficiente como para ganar. Hay que volver a las bases que nos han permitido ser un equipo complicado para el rival».

Manuel Palomeque, el técnico cartaginés, por su parte, se mostró contentísimo con la victoria. «Una gran primera parte de mi equipo, teníamos claro lo que queríamos. Espero que sirva como punto de partida para crecer, porque nos hace mucha falta. Hemos empezado tarde la temporada, pero ya notamos que vamos creciendo».