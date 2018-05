Sabas vuelve repleto de confianza Juan Sabas regresa sonriente a los mandos del banquillo del Extremadura. :: Alberto Lorite El técnico azulgrana tuvo ayer el primer contacto con la plantilla tras su regreso y busca el pleno de puntos para estar entre los cuatro primeros RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Miércoles, 2 mayo 2018, 08:32

Juan Sabas ha vuelto al banquillo del Francisco de la Hera y con él ha vuelto la ilusión. Las tres derrotas consecutivas habían dejado al vestuario del Extremadura en coma, pero Sabas ha llegado para volver a levantar el vuelo de su equipo. El objetivo es el pleno de puntos que les permita luchar por el cuarto puesto. «Lo que puedo transmitir es ilusión y saber que, sobre todo, el equipo no transmite una dejadez y que se va a dejar el alma en los dos próximos partidos», explica el ahora técnico del Extremadura.

Con una sonrisa radiante y ante la mirada muchos aficionados que se han acercado hasta la Ciudad Deportiva de Almendralejo, el nuevo entrenador azulgrana ha regresado a la que fue su casa durante la segunda vuelta de la temporada pasada.

Sabas vuelve a Almendralejo después de que el 31 de julio el club azulgrana decidiese despedir al técnico madrileño. El entrenador acató la decisión, y ahora vuelve para devolver al Extremadura a zona de playoff de ascenso. «Creo que ni en los mejores guiones de Hollywood podemos encontrar una situación así, pero se dan circunstancias y alguna vez se ha dado. Sí es verdad que en pretemporada no me esperaba el cese, fue como una ducha de agua muy fría, pero asumo también las decisiones que se toman en los clubes y hay que respetar», explicó Juan Sabas en los micrófonos de Canal Extremadura Radio.

LAS FRASESJuan Sabas Técnico del Extremadura «Ahora estamos en un reto muchísimo mayor y eso es lo que tenemos que transmitirle a la gente»«El grupo es consciente de que las cosas en los últimos partidos no se han hecho bien»

El nuevo inquilino del banquillo del Francisco de la Hera admite que el equipo está dolido, cabizbajo, por la mala racha de resultados que atraviese, por lo que insiste en animar a los jugadores y transmitir la ilusión necesaria para que vuelvan a creer en sus posibilidades de acabar en fase de ascenso, porque tanto el club como Almendralejo tienen puestas muchas esperanzas en la temporada del equipo. «El grupo es consciente de que las cosas en los últimos partidos no se han hecho bien, no se han conseguido los puntos para estar entre los cuatro primeros, y sabedores de que el club y la ciudad se juegan muchísimo en esta temporada como para echarlo por tierra», señaló Juan Sabas.

El técnico azulgrana admite que el reto es mayúsculo, pero que a la vez es muy bonito. La temporada anterior llegó en una situación mucho peor y este año vuelve para luchar por metas más ambiciosas. «El año pasado por estas fechas estábamos con los nervios, queríamos competir, porque era el partido contra el Sanluqueño y teníamos que conseguir los tres puntos para salvarnos. Habíamos vivido unos meses de no dormir, de muchas horas de pensar, de nervios. Ahora estamos en un reto muchísimo mayor, y eso es lo que tenemos que transmitirle a la gente. La pena es que no dependemos de nosotros mismos, sino de otros equipos», manifestó Juan Sabas.

El entrenador madrileño no quiere recordar cómo se marchó el pasado verano del Extremadura porque admite que se han comentado muchas cuestiones sobre su persona que no son del todo ciertas, aunque prefiere olvidar y centrarse en el trabajo. «Lo que más me dolió, porque tampoco fueron muy claras las explicaciones, lo que más me ha dolido en este tiempo han sido las mentiras que se han hablado de mi persona. Soy una persona normal y corriente, no tengo dobleces, voy de cara y a mí me llegaron muchas cosas que eran mentira», sentenció.

El técnico, que ayer tuvo una charla con el vestuario, entrenará hoy por primera vez en la Ciudad Deportiva de Almendralejo para preparar la final del domingo en el Estadio Romano ante el Mérida de Mehdi Nafti. Un partido, un derbi, crucial para ambos equipos.