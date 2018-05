ASCENSO A SEGUNDA Sabas: «Voy a preparar el partido como si nos jugásemos la vida» Kike Márquez, Candelas y Borja celebran la victoria. :: j. m. romero El técnico azulgrana espera una eliminatoria igualada ante un filial «diferente a los demás» RAÚL PEÑA Miércoles, 16 mayo 2018, 08:33

ALMENDRALEJO. Tiene el Extremadura el domingo en el Francisco de la Hera el primero de los escollos para alcanzar el sueño. Desde principio de temporada se soñaba con los playoffs de ascenso, y aquí están. Por eso, el entrenador del Extremadura, Juan Sabas, quiere que su equipo se conciencie de la importancia del duelo ante el Deportivo Fabril. «Voy a preparar el partido como si nos jugásemos la vida, que es lo que estamos haciendo, sabiendo que la gente está muy ilusionada e intentando no decepcionar a nuestros seguidores y a nuestros directivos, que han puesto su confianza en nosotros para intentar soñar y lograr la machada», señala el técnico azulgrana.

El propio Sabas no le da importancia a que el Deportivo Fabril no pueda ascender de categoría. Cree que será un rival duro que le pondrá las cosas muy difíciles a los suyos. «A mí si ellos pueden subir o no no me interesa. A mí me interesa que mi equipo esté bien, que afronte el partido con ilusión y con fe de que podemos conseguir las cosas, y nada más», explica.

Además, el Fabril es un filial que recibe muy pocos goles y que tiene calidad arriba para hacer daño. Por eso, Juan Sabas no quiere nada de autocomplacencia en su vestuario: «Eso quiere decir que le dan muchísima importancia al sistema defensivo, y luego tendrán futbolistas de muchísima calidad que pueden hacer daño en ataque. Normalmente los filiales suelen encajar muchos goles, por lo que sí es verdad que es un filial diferente a los demás, que suelen ser equipos que le dan muchísima importancia al balón, muchísima importancia a llevar la iniciativa del partido y muchísima importancia al juego de ataque, pero este es un equipo diferente. A estas alturas no nos podemos fiar de nada ni de nadie».

A partir de ahora el Extremadura se va a encontrar con equipos de un nivel similar, por lo que los almendralejenses deben dar el cien por cien para seguir avanzando en esta fase de ascenso a Segunda División. «Sabemos que los equipos que toquen a partir de ahora son muy fuertes y que están hechos para sufrir y para poder hacerte daño. Afrontamos la eliminatoria con humildad y muchísimo respeto, pero tenemos nuestras posibilidades. La eliminatoria está al 50 por ciento. Somos conscientes de que somos el peor equipo de los cuatro grupos, esa es la realidad, los números lo dicen, y por eso afrontamos todo con muchísima humildad y respeto, pero soñando con pasar la eliminatoria», sentencia Juan Sabas.

La afición, clave

Para el entrenador azulgrana la afición es clave en esta eliminatoria. Los seguidores del Extremadura han respondido siempre, tanto la temporada pasada como en esta, y el técnico no espera menos para el choque del domingo ante el Deportivo Fabril en el Francisco de la Hera: «En las grandes citas y cuando necesitábamos a la afición estuvo ahí, al pie del cañón, y el domingo la necesitábamos y estuvo ahí, y ahora no espero menos. Es una afición entregada y no podemos pedir más. Es emocionante entrar a tu campo, que esté en perfectísimas condiciones y que en la grada haya colorido».

Para el encuentro Sabas sigue sin poder contar con Airam Benito ni con Willy, por lesión, pero el resto de la plantilla estará disponible para el partido de ida de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda División.