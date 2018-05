SEGUNDA B Sabas se plantea jugar con dos delanteros en el choque clave Juan Sabas, en primer término, con Manuel Franganillo. :: J. M. Romero El técnico azulgrana no tendrá disponibles a Willy, Airam Benito y Valverde para la final ante el filial verdiblanco, y Pardo es duda RAÚL PEÑA Sábado, 12 mayo 2018, 09:32

El Extremadura afronta la última final de la temporada regular con la moral elevada tras su última victoria en Mérida y con la sensación de que equipo y afición van a responder ante el último escollo de la liga. El propio técnico azulgrana admite que su equipo quiere seguir compitiendo, pero también advierte de la dificultad que va a entrañar el partido. «Si no ganas y no consigues el objetivo te vas de vacaciones, y no queremos. Queremos alargar el trabajo todo lo que podamos. Sabemos y somos conscientes de la dificultad del partido», explica Juan Sabas, quien añade que su equipo prepara el encuentro «con muchísima humildad y sabiendo de las dificultades» del rival.

El Betis Deportivo será un rival complicado, pero el Extremadura quiere hacerse con el partido desde el primer minuto. Por eso, el técnico azulgrana prevé cambios en el 'once' inicial y se plantea jugar con tres mediapuntas o con dos delanteros. Así, Airam Cabrera podría tener su oportunidad de inicio y jugar al lado de Enric Gallego. El centro del campo también podría cambiar, y Sabas podría alinear a Álex Barrera junto a Zarfino o Fran Miranda: «Vamos a buscar un equipo un poco más ofensivo, con tres mediapuntas o dos delanteros, según los pensamientos que tenga de aquí al domingo y sabiendo que no nos vale otra cosa que no sea el ganar».

Para el choque ante el Betis Deportivo, el técnico local no podrá contar con los lesionados Willy y Airam Benito y con el sancionado Carlos Valverde. Además, Álex Barrera y Kike Márquez han tenido molestias durante la semana, pero llegarán al partido sin problema. El que también es duda es Pardo, que no termina de recuperarse al cien por cien de su lesión. Pese a ello, Juan Sabas cree que no hay que pararse a pensar en los que no están, sino en los jugadores que sí estarán ante el Betis Deportivo. «Si Pardo no puede venir, pues jugará otro compañero, no es una cosa que me preocupe. La respuesta a este partido está en la actitud de los futbolistas y en saber lo que nos jugamos», señala el entrenador.

Sabas también explica que jugar en casa ante los suyos va a suponer un plus que los jugadores deben aprovechar. En el Francisco de la Hera se va a vivir un ambiente magnífico y los jugadores no quieren fallar a la afición. «Tenemos que salir a por el partido desde el inicio. Somos el equipo que juega en casa, con nuestra afición, que va a llenar o va a haber un casi lleno en nuestro campo y tenemos que ir a por el partido. No podemos especular, siempre con las precauciones y el respeto hacia nuestro rival», sentencia Juan Sabas, que no duda de que «la afición de Almendralejo va a ir al campo porque es muy futbolera y es un aficionado apasionado de su equipo».