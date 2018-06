ASCENSO A SEGUNDA Sabas: «Estos partidos son muy igualados, muy difíciles» Juan Sabas, en el banquillo del Extremadura. :: j. m. romero El técnico azulgrana cree que el Cartagena pondrá en apuros a su equipo, pero confía en sus posibilidades de subir RAÚL PEÑA Sábado, 16 junio 2018, 09:58

Mañana se juega en Almendralejo un partido de esos de los que uno se acuerda siempre, pasen cinco, diez o veinte años. Un partido que deja huella, y Almendralejo lo sabe. Por eso, la capital de Tierra de Barros se ha volcado con el Extremadura UD de cara al choque de ida de la promoción de ascenso a Segunda División. Así, el Francisco de la Hera se llenará para recibir al Cartagena. El club azulgrana ha vendido todas las entradas que tenía disponibles para el partidazo. Toda la región está pendiente de los azulgranas, pues Extremadura necesita un equipo en el fútbol profesional para seguir creciendo.

Pese a que todo lo que rodea el encuentro será una fiesta azulgrana, el técnico del Extremadura, Juan Sabas, admite que el partido ante el conjunto catagenero va a ser muy complicado. «No espero un partido redondo. Espero un partido difícil. Estos partidos son muy igualados, muy difíciles», reitera Sabas sobre el choque del Francisco de la Hera.

El entrenador admite que esta final es un regalo que el equipo se ha ganado a pulso, confiando en todo momento en sus posibilidades, y creyendo en lo que hacía: «Estamos en una situación en la que muy poca gente daba un duro por nosotros. Estamos con la mente puesta en que va a ser una eliminatoria muy difícil».

Además, el propio Sabas también explica que la eliminatoria no se va a resolver en Almendralejo. El Cartagena va a ser un rival a la altura de los azulgranas y lo demostró ganando en el Cartagonova y empatando en el Francisco de la Hera. Por ello, el técnico sabe que la eliminatoria, como ya pasó ante el Mirandés, se va a resolver en el enfrentamiento de vuelta, en este caso en Cartagena. «Sabemos que no acaba aquí en Almendralejo la eliminatoria. Hay que jugar con cabeza, con sentido común, sabiendo de las dificultados que pueden aparecer en un partido», explica.

Y por eso, porque la eliminatoria va a estar muy igualada, Juan Sabas le da importancia a no encajar goles en casa. Si los azulgranas marchan a tierras cartageneras con ventaja en la eliminatoria, va a tener mucho ganado. «El encajar goles en casa o no te puede hacer ser campeón», sentencia Sabas. Pese a ello, no va a ser definitivo irse a Cartagena con goles en contra, tal y como se vio en Miranda de Ebro, pero es positivo no recibir goles en casa.

El Extremadura también informó ayer de que todas las entradas para el partido están vendidas. Tras los problemas por un corte de suministro de luz, el club ha logrado vender todas las localidades que tenía a su disposición. Así, la única zona del campo que no se va a llenar será la dedicada a la afición visitante, pues el Cartagena no ha vendido las 926 entradas que el Extremadura puso a disposición del club blanquinegro.