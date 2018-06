Sabas, la familia y el buen fútbol Sabas y el presidente Manuel Franganillo se felicitan. :: J. M. ROMERO El técnico azulgrana motivó a sus jugadores con la presencia de los familiares en la charla en el vestuario para después completar un buen partido con victoria incluida RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Martes, 19 junio 2018, 08:34

Que Juan Sabas es un motivador nato ya es de sobra sabido. El entrenador madrileño mete a todo el equipo en la dinámica ganadora que él quiere, pero su peso y huella en este Extremadura van más allá. El domingo ante el Cartagena se sacó un nuevo as de la manga. Antes del partido, en el vestuario, convirtió en protagonistas a las familias de los jugadores.

Instantes antes del encuentro, para acabar la charla con un «por ellos, que sufren como nosotros», que captaron las cámaras de Bein Sports, Juan Sabas quiso motivar a sus futbolistas con la presencia de los familiares en el vestuario azulgrana. «Al final veía a algunos jugadores llorando y decía la he cagado, pero buscamos siempre motivar al cien por cien a los jugadores. Los familiares de estos futbolistas, porque ha sido un año duro, pues creo que lo pasan fatal y entonces era un poco homenaje a ellos y creo que ha sido un empujón bárbaro para los chicos», sentencia Juan Sabas.

El propio técnico también admite que toda la plantilla está a una para conseguir el objetivo del ascenso y eso es muy importante para el club y el equipo. «El vestuario está súper unido, parece una familia y creo que esa unión viene fenomenal». Pero la influencia de Juan Sabas no acaba ahí. También es importante la confianza que le ha dado a todos sus futbolistas, la realidad es que el Extremadura juega mucho mejor ahora que antes de su llegada. Entre el fútbol desplegado ahora y el de hace dos meses hay un mundo. Y eso también es gracias a Sabas, quien cree que la ventaja que se lleva su equipo a Cartagena es corta para lo que se vio sobre el terreno de juego del Francisco de la Hera. «Viendo el partido pues seguramente nos quede ese regusto amargo de poder llevar una ventaja más amplia».

El entrenador azulgrana explica las razones del buen momento de su equipo. «El Extremadura, ahora mismo, está muy fuerte mentalmente. Eso hace que físicamente mejores las prestaciones que puedas aportar en el juego. Hemos acabado un pelín mejor que el Cartagena físicamente», expone Sabas.

Además, el técnico quiere que su equipo vaya a Cartagonova a atacar. A Sabas no le vale que los suyos defiendan el resultado en tierras cartageneras y por ello anuncia que el Extremadura irá a por el Cartagena en la vuelta de la final. «Nuestro objetivo allí es ir a marcar un gol. Como vayamos pensando en que tenemos que defender con una renta tan pequeña no vamos a ascender con esa mentalidad». El propio Juan Sabas es consciente de que su escuadra tiene muchos puntos fuertes en su ataque, por lo que cree que no puede cambiar la personalidad del equipo en esta semana. «Este equipo está hecho y se divierte atacando y no podemos cambiar la personalidad y la iniciativa que tiene el futbolista de ataque», precisa Sabas.

Denuncia altas temperaturas

Por otro lado, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) denunció la alta temperatura, «superior a los 35 grados», con la que se jugó el partido. «El bienestar del futbolista es la razón de ser de nuestra asociación. Debemos seguir trabajando para evitar cualquier desgracia. AFE seguirá luchando y negociando con las partes implicadas para preservar la salud de futbolistas y aficionados», afirmó el presidente del sindicato, David Aganzo, a través de Twitter.