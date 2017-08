SEGUNDA B Sabas: «Me he dejado el alma» Juan Sabas se despide del Extremadura en rueda de prensa, mientras que Agustín Izquierdo llega al banquillo azulgrana. :: R.P. / HOY El técnico madrileño se despidió emocionado del Extremadura tras conseguir una hazaña histórica la pasada campaña con la salvación RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Miércoles, 2 agosto 2017, 08:27

Sorprendido, como muchos, por la noticia de su destitución como entrenador del Extremadura, pero agradecido al club y sin una pizca de rencor, el técnico madrileño se despidió de la que ha sido su casa durante estos últimos siete meses. Sabas defendió que el cuerpo técnico trabajó con la mayor de las profesionalidades posibles y admitió que lo ha dado todo por el equipo que confió en él para comandar el reto más difícil de su historia, salvar la categoría. El resto ya es historia del Extremadura UD. Juan Sabas deja de ser su entrenador y pasa a ser una pieza clave en la trayectoria del club azulgrana. «Ante todo quería recalcar que en los cinco meses se consiguió una gesta difícil de olvidar, y que fue gracias a una gran profesionalidad», señaló en su despedida Juan Sabas.

El ya exentrenador del Extremadura cree que tras el varapalo de su despido se va a volver a levantar mejor que antes y reiteró que se ha dejado la piel para conseguir la salvación del equipo la pasada campaña: «Me he dejado la piel por este club. Ahora me siento más fuerte que nunca y con más ganas que nunca. En la vida las cosas pasan por algo y las que estén por venir siempre van a mejorar a las que han llegado. Estoy sorprendido, pero agradecido al club por estos meses de trabajo y por esa confianza».

Sabas agradeció a todos los empleados del club, a la ciudad de Almendralejo y a la afición el trato y el cariño que recibió durante su estancia en la capital de Tierra de Barros, y a su familia por «aguantar a un chalado del fútbol todas las horas del día y de la noche».

«Le deseo lo mejor al nuevo entrenador. Igual que se lo deseo al club, a sus dirigentes, a su afición y a vosotros -en referencia a los medios de comunicación- lo mejor. Que no haya duda de si mi pequeño cuerpo alberga rencor, porque no soy así», explicó un Juan Sabas emocionado, que incluso tuvo que parar de hablar en varias ocasiones para contener las lágrimas.

El técnico es consciente de que lo conseguido la pasada campaña es un plus para su futuro en los banquillos. El reto conseguido ayudará a abrirle la puerta a nuevos banquillos: «Antes no te abría la puerta prácticamente nadie y ahora tienes un bagaje importante. Es verdad que de cara al futuro tengo la esperanza de que me pueden ayudar los números que se han conseguido porque no son fruto de la casualidad».

«Me he dejado el alma por este club, y creo que habré sido mejor o peor entrenador, mejor en las ruedas de prensa o peor, mejor en mi mensaje o peor, pero a profesional no me ha ganado nadie». De esta forma se despidió el técnico Juan Sabas del que ha sido su club durante los últimos siete meses. Un club del que ya es historia.