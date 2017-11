Ruiz espera mantener el nivel de campeón Borja García. :: LA VERDAD El técnico azulgrana admite que su equipo está en muy buena forma y quiere seguir la racha ante el Real Murcia RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. « Sábado, 18 noviembre 2017, 09:23

Estamos dando un nivel de equipo campeón. Ahora hay que ver si este nivel se puede mantener toda la temporada. Habrá partidos que no se dé el alto nivel que se dio el domingo (ante el UCAM Murcia), porque prácticamente estuvimos todos muy bien». Así de directo y sincero se muestra el técnico del Extremadura, Manolo Ruiz, cuando tiene que describir la actuación de su equipo en las últimas semanas. El entrenador azulgrana no esconde su satisfacción por la forma que atraviesa su equipo, aunque es cauto porque sabe que el grupo está para que cualquier equipo te pueda amargar una tarde, y no quiere que se estropee la fiesta que se va a vivir en Almendralejo.

Eso intentará el Real Murcia mañana en el Francisco de la Hera. Un rival complicado, que no atraviesa su mejor momento, pero que va a ser un adversario para los puestos de playoff. «El Real Murcia es un equipo importante en esta categoría, por plantilla y por presupuesto. Es otro de los rivales llamados a estar en playoff», explica Manolo Ruiz.

El dueño del banquillo del Francisco de la Hera no podrá contar con tres futbolistas para el encuentro ante los murcianos. A los lesionados de larga duración Airam Benito y Javi Pérez se suma Willy, que acabó el partido ante el UCAM Murcia con molestias y, por lo tanto, no podrá estar disponible para Ruiz.

El entrenador del Extremadura cree que el encuentro será de poder a poder, con dos equipos hechos para estar arriba en la clasificación: «Se prevé un partido de mucha intensidad, de mucha igualdad, y nosotros estamos preparados. Estamos en una dinámica positiva y trabajando bien, aunque eso no te garantiza nada porque el rival también viene con la misma intensidad y las mismas ganas», sentencia Manolo Ruiz.