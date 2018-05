SEGUNDA B Ruano alumbra al Nuevo Vivero Ruano. :: j. v. arnelas «Queremos certificar la permanencia cuanto antes para que el partido ante el Lorca sea una fiesta, la afición se lo merece», apunta el ídolo y capitán blanquinegro J. P. BADAJOZ. Jueves, 3 mayo 2018, 08:05

El Nuevo Vivero se rinde a su ídolo. El héroe de Calahorra volvió a soltar otro latigazo con una de sus diagonales mágicas para acercar al Badajoz a una permanencia que acaricia con los dedos. Ruano tira de galones para comandar la nave blanquinegra hacia la salvación. El equipo pacense sufrió lo indecible en el derbi ante el Extremadura para despejar de nubarrones el Nuevo Vivero en un domingo que se puso muy oscuro. «Fue un partido de mucha tensión. Nos jugábamos los dos mucho. Estoy satisfecho porque sumamos tres puntos muy importantes. Nosotros nos jugábamos la permanencia y más después de todos los resultados desfavorables que se dieron que nos hizo empezar el partido en promoción. Estoy contento por el gol, pero te digo de corazón que me siento más feliz todavía por la victoria», sostiene el de Usagre.

Los goles decisivos son su seña de identidad, una marca de la casa que hace levantar pasiones entre los seguidores. «Estoy teniendo esa pizca de suerte de poder resolver partidos importantes igual que en Calahorra y espero que siga la racha en Sevilla», señala. Ruano agradece los reconocimientos, pero prefiere compartir protagonismo con todo el vestuario. «Los goles están bien porque son importantes, pero el equipo hizo un partido increíble. Todos los compañeros marcaron un nivel muy bueno y eso el Nuevo Vivero lo sabe agradecer».

Ruano reconoce que en el césped se sufrió tanto o más que en la grada. «Nos veíamos con los tres puntos en el bolsillo y había que pelear cada balón como si fuera el último porque el Extremadura es un equipazo y nos lo puso muy difícil». El capitán blanquinegro expone que el Badajoz no tenía otra salida que la victoria. «Era importantísimo ganar porque de no haberlo hecho nos esperaría un partido de alto voltaje en Sevilla. Ahora también nos jugamos mucho, pero con un poco menos de presión».

Así, el jugador pacense resalta la oportunidad que tiene el Badajoz en Sevilla, una salida para la que ya se ha completado el primer autobús. «El partido ante el Betis es más importante que el del Extremadura porque podemos certificar la permanencia. Y queremos tenerla cuanto antes para que el Nuevo Vivero sea una fiesta ante el Lorca. La afición se lo merece por todo el apoyo que nos ha brindado durante el año y lo mucho que ha sufrido». En ese sentido, Ruano espera asegurar la salvación cuanto antes para recompensar a una afición entregada. «Sería muy bonito cerrar la temporada con una fiesta en el Nuevo Vivero. Si jugándonos la vida han venido siete u ocho mil personas siendo una fiesta vendría más gente». El de Usagre cree que se merecen conservar la categoría. «Este equipo ha demostrado una actitud, un compromiso y un comportamiento innegociable. Eso es lo que Marrero nos inculca cada día».

Ruano no quiere saber nada de dejar los deberes para una última jornada de infarto. «Esperamos resolver cuanto antes porque llegar al último partido no es apto para cardíacos. En la última jornada suelen pasar muchas cosas y que no están al alcance de la mano. Nosotros nos vamos a centrar en preparar el partido del Betis que es lo más importante».