Roberto Jara y Esteban Salazar, una apuesta para crecer
J. P. BADAJOZ. Miércoles, 2 agosto 2017, 08:42

El Badajoz sigue con la ronda de presentaciones de las nuevas caras del proyecto 2017-18 y este primero de agosto les tocó a dos de los más jóvenes de la plantilla. Víctor López ejerció de 'chef' blanquinegro en el Ristorante Boccaccio de la capital pacense y resaltó la apuesta de futuro del club con las incorporaciones del portero Roberto Jara (Camargo -Cantabria-, 1998) y el lateral derecho Esteban Salazar (Pereira -Colombia-, 1995). Dos ingredientes que llegan al Nuevo Vivero para aportar frescura al vestuario. Ambos son Sub-23 y coincidieron en señalar su elección por el Badajoz como un escaparate ideal para seguir creciendo y proyectarse a nivel profesional al mismo tiempo que ayudar a que lo haga el club.

Roberto Jara explicó que no lo dudó cuando recibió la llamada del Badajoz. «Me pareció una buena opción desde el primer momento. Es un club bastante grande, con una evolución hacia arriba y en Segunda B». Esteban Salazar, por su parte, reconocía tener otras ofertas, aunque la del Badajoz le aportaba un plus. «Decidimos venir aquí por nombre, estadio y también por progresión individual porque creo que es un buen sitio donde poder hacer buen año y tener protagonismo que me gane».

Roberto Jara tendrá ficha del Promesas, aunque forma parte de la primera plantilla y se entrenará a las órdenes de Juan Marrero. Así se encargó de aclararlo Víctor López. «Es un portero del primer equipo a todos los efectos, luego será el terreno de juego y el entrenador quienes van a decir quién será el titular. Necesitábamos tres porteros profesionales y los tres se tienen que ganar el puesto. Roberto tiene las mismas posibilidades que los otros compañeros para ser primer portero o segundo». Así, el joven meta cántabro no verá frenada su proyección y podrá jugar con el filial cuando no vaya convocado con el equipo de Segunda B.

Roberto se definió como un portero en crecimiento y precisaba que la competencia con Néstor Díaz e Isi le ayudará a mejorar. «Son dos buenos porteros y voy a aprender de ellos. La altura te da manejar el juego aéreo, seguridad y también me defiendo en el juego con los pies». Y en cierto modo se siente protegido por el vestuario por su condición de más joven. «Me miman un poco. Soy el novato, sobre todo para el míster. Hay unos privilegios y yo soy el último, es lo que hay».

Esteban Salazar expuso su carta de presentación unas cualidades que gustan al Nuevo Vivero. «Me considero trabajador, intenso y asumo mi rol de jugador de equipo». El defensa colombiano considera que se ha diseñado una buena plantilla. «Veo un grupo muy unido, fuerte, con buena base. Son jugadorazgos, todos de Segunda B, con experiencia en una categoría que no es nada nueva para ellos. Es difícil que alguien venga como titular o suplente, eso te lo ganas día a día». Y se fija la permanencia como primera meta. «El primer objetivo es mantenerse en Segunda B, a partir de ahí los resultados serán los que definan los objetivos».