Segunda B Otro revés para Nafti Chema Mato es retirado en camilla en el Mérida-Badajoz. ROMERO / J. M. El Mérida, a dos puntos del líder, suma una baja más a su ya de por sí corta plantilla: Chema Mato será operado hoy de fractura de peroné F. G. Martes, 10 octubre 2017, 08:11

mérida. «Recuerdo que me tiro para robarle el balón a Álex Rubio y, cuando toco la pelota, el pie se me queda enganchado en el campo y el peroné se me va hacia el otro lado. Ahí mismo me di cuenta de que no podía seguir, que la cosa era grave, y pedí el cambio», recuerda, ya con la escayola encima, Chema Mato (Santander, 1984), el mediocentro titularísimo del Mérida que se fracturó el peroné en el derbi del pasado domingo.

El futbolista cántabro, salvo la segunda parte frente a Las Palmas por un golpe en el cuello y los últimos 25 minutos ante el San Fernando, lo ha jugado absolutamente todo con Mehdi Nafti... hasta que el domingo tuvo que retirarse a la media hora de partido por un contratiempo que le tendrá de baja entre dos y tres meses. No obstante, los médicos le han notificado al club que Chema Mato podría ausentarse, aproximadamente, unas seis semanas.

«Así que no le vamos a dar la baja para fichar a un sustituto», confirma el director deportivo, Bernardo Plaza. A pesar de este nuevo revés y de la ficha libre senior con la que cuenta la dirección deportiva por la marcha de Josema, el club no va a dar un paso en falso en el mercado: «Seguimos como hasta ahora: mirando y buscando un profesional en paro que mejore lo que ya tenemos. Pero no vamos a acelerar ni frenar nada», asegura Plaza.

«Ahora toca pensar en positivo. Tengo ganas de empezar ya la recuperación. Dependerá de la operación y la cicatrización, pero estimo que serán unos dos o tres meses de baja. Yo espero estar lo más pronto posible», apunta Chema Mato, que será operado hoy en Badajoz a las 8.00 horas. «Cuando Mustafá hacía un sprint el domingo, me ponía a rezar», confiesa Nafti. «Es complicado cuando tienes una plantilla corta... Hay que gestionar el físico de los chicos todos los días. Porque soy de los que, si juegan a medio gas, no les pongo». De ahí que el sustituto de Chema Mato fuera Kiu en lugar de Mustafá, porque el extremo aún seguía con molestias en sus isquios.

Sin Chema Mato y hasta que llegue (o no) un recambio, las alternativas de Nafti, que ahora mismo cuenta con quince futbolistas de campo más el juvenil César, son adelantar a Javi Chino y juntar a Aguza y Diana en el eje de la defensa; apostar por Julio de Dios de '5' y meter a Santi Villa de interior; jugar con dos mediocentros y apostar por un delantero más para acompañar a Hugo Díaz; o apostar por César. El domingo, a las 16.45 horas en la Ciudad Deportiva del Betis, saldremos de duda.