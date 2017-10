Un reto de altura para el Mérida El Mérida quiere ganar los tres puntos fuera. :: hoy Los emeritenses buscarán esta mañana su primera victoria a domicilio del curso en el feudo de uno de los equipos más en forma F. G. Domingo, 29 octubre 2017, 09:37

mérida. El reto del Mérida es de los importantes: conseguir su primera victoria de la temporada a domicilio en el feudo de uno de los equipos más en forma del grupo. Porque aunque La Balona de Julio Cobos esté sólo un punto y un puesto por encima del conjunto emeritense en la tabla, el Linense es uno de los equipos mejor trabajados y que mejor compiten de este grupo. «Lo que tendremos enfrente es un muy buen rival, que compite siempre, que tiene las ideas muy claras, con jugadores que conocen muy bien la categoría, con un estadio y una ciudad donde se vive ambiente de fútbol...», enumera Mehdi Nafti, que se reencontrará con antiguos compañeros de vestuario, como Gato y Sana.

Sin Juanlu Hens y Chema Mato por lesión ni Julio de Dios por sanción, el técnico emeritense ha convocado a todo lo que le quedaba de pie, incluidos Javi Hervás y el mediocampista del juvenil César García. También ha entrado finalmente en la lista Kike Pina, duda el pasado viernes por unas molestias en la rodilla. Así que, dependiendo del sistema, los parches de Nafti son varios.

O se inventa un medio del campo con Álex Bernal, Javi Hervás y Santi Villa o adelanta la posición de Javi Chino al mediocentro. En la segunda opción, entraría en el eje de la defensa Diana, que no juega desde la segunda jornada de Liga. Otra de las alternativas, que no ha descartado el entrenador emeritense, es la de repetir el 4-4-2, una vez tiene más delanteros que mediocampistas. Aunque también habrá que valorar el estado de Kike Pina, porque su ausencia mandaría a Santi Villa al lateral y el croquis del centro del campo se haría más enrevesado aún.

Escuchando a Nafti en la previa del encuentro, cualquier escenario es posible: jugar con un 4-4-2, «porque lo del Lorca no fue un problema de sistema, y lo mantengo una vez analizado el partido»; darle la titularidad a Javi Hervás, «porque claro que tiene opciones»; o volver a contar con Diana, «porque tengo confianza en él y me lo traje de Marbella». «Antes de que el fútbol sea un deporte colectivo, es un deporte individual. Ganar tu propia batalla en cada zona del campo, cada pelea, cada lucha, cada balón dividido... para que luego entre lo colectivo. Porque si fallas en lo primero, no hace falta llegar a lo segundo. Y en la primera media hora del pasado domingo faltaron demasiados ingredientes para poder salir del pozo. Y cuando entras mal en un partido es muy complicado levantar cabeza. Lo hicimos en Jumilla, en Murcia... pero algún día no remontarás, como ante el Lorca», ha avisado Nafti, que espera que lo del pasado domingo sea un accidente y no el inicio de una tendencia. Esta mañana, en La Línea, saldremos de dudas.