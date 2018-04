Se mostró claro el técnico del Villanovense ante la justa derrota de su equipo: «El resultado es justo. Fueron mejores en todo. A favor y en contra del aire. Nosotros hicimos un partido malísimo. El resultado pudo haber sido más abultado. No competimos en ningún momento. El primer remate que nos hacen, es gol en un despiste de las marcas. No les hemos generado peligro». Habló sobre la importancia del tiempo en Melilla, sin ser excusa para el nivel mostrado por el conjunto extremeño: «Nosotros no estamos acostumbrados al viento. Eso no es disculpa. Está claro que condiciona el juego, pero hay unos mínimos de tensión competitiva que hay que tener y no lo hemos tenido. Es imposible ganar así». Sin embargo, confirmó que conocía al rival a pesar del daño que les ha hecho: «Es un equipo que conocemos bien y no nos ha sorprendido. Sabíamos de sus armas y dónde nos podían hacer daño. Quería que nuestro lateral estuviera más encima de Mustafa, pero no ha podido ser y nos ha hecho mucho daño». Para terminar, Iván Ania confesó el bajón del equipo a la hora de conseguir los puntos necesarios: «Tenemos 45 puntos que calificamos como suficiente para la permanencia, pero nos hemos confiado».