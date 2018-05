Renovado Chino, en mente Cobos

mérida. La noticia hubiese sido que Javi Chino no renovase por el Mérida. Pero por quinto mes de junio consecutivo, la continuidad del capitán vuelve a ser una de las primeras noticias del nuevo proyecto. Una continuidad que estaba decidida antes incluso de que se consumase el descenso. Chino firmó ayer y, a día de hoy, es el tercer jugador de la próxima plantilla, junto a otros dos compañeros que tienen contrato en vigor, según desvelaron ayer en Cope Mérida Daniel y Pepe Martín, sin llegar a dar nombres. En el caso de que se quieran marchar, tendrán que abonar una cantidad económica. Felipe Ramos y Kike Pina fueron los otros dos jugadores que le trasladaron a los dirigentes que no les importaría seguir. Porque no seguirá ningún jugador más, Nafti incluido. La mayoría de ellos se han ido despidiendo de la afición estos últimos días. Con el banquillo sin inquilino, el primer candidato a ocuparlo es Julio Cobos, muy por delante del otro nombre que los dirigentes pusieron sobre la mesa, el de Juan Marrero. Y aunque el técnico de Valdehornillos antepone continuar en Segunda B, no vería con malos ojos volver a entrenar cerca de su casa. La llegada de Julio Cobos está sujeta a matices. Pese al descenso, aún hay empresarios dispuestos a invertir su dinero en el club. En el caso de que le dejen entrar y apoyen así el trabajo del Grupo Abeto, también tendrán poder de decisión para elegir entrenador. Pero si Daniel y Pepe Martín continúan solos al frente del proyecto, Julio Cobos es el nombre.