SEGUNDA B Remontada final y primera victoria para el Mérida Mustafá celebra el tanto del empate ante el San Fernando en su estreno oficial en liga con el Mérida. :: J. M. Romero Los goles de Mustafá y Aguza en los últimos cinco minutos le dan la vuelta al partido ante el San Fernando RAÚL PEÑA MÉRIDA. Lunes, 28 agosto 2017, 09:21

En delirio, alegría y alivio. En eso se convirtieron las gradas del Romano tras el gol de Paco Aguza a un minuto del final del tiempo reglamentario. Un gol que certificaba una remontada del Mérida ante el San Fernando en los minutos finales. Una locura. El equipo local perdía a cuatro minutos del pitido final, pero remontó gracias a los tantos de Mustapha, que igualó el gol de Javi Casares a los tres minutos de juego, y del capitán emeritense al filo del final.

2 MÉRIDA 1 SAN FERNANDO Mérida Felipe Ramos; Iván Pérez, Diana, Paco Aguza, Santi Villa; Chema Mato (Hugo Díaz, m.63), Álex Bernal, Julio de Dios; Kiu, Esparza (Mustafá, m.58) y Javi Gómez (Esnáider, m.80). San Fernando Doblas; Cavilla, Gabi Ramos, Lolo Guerrero, Juanje (Christian, m.46); Theo, Bruno, Galindo (Pedro Ríos, m.80); Casares (Pedro Mariño, m.68), Carri y Aguilera. Goles 0-1: Javi Casares, de penalti, m.3; 1-1: Mustafá, m.86; 2-1: Aguza, m.89. Árbitro Vázquez González. Amonestó a los locales Aguza y Javi Gómez; y a los visitantes Lolo Guerrero y Cavilla. Incidencias Estadio Romano de Mérida. Unos 3.300 espectadores.

Un Mérida que no estuvo acertado ni en labores defensivas -jugó y lo hizo muy bien Santi Villa en el lateral izquierdo- ni en las ofensivas, y sufrió demasiado para frenar a un San Fernando que tuvo varias ocasiones para cerrar el encuentro, pero que acabó sucumbiendo ante el empuje final del Mérida.

No pudo comenzar peor el encuentro para los romanos. No había pasado el conjunto de Mehdi Nafti de su propio campo, ni había tocado balón cuando el San Fernando marcó el primer tanto del partido. Tras dos saques de esquina consecutivos, Aguza cometió un penalti por manos en un tiro de Aguilera. Javi Casares transformó la pena máxima con un disparo imparable a la derecha de Felipe Ramos, quien no pudo hacer nada para mantener el empate en el marcador.

El Mérida reaccionó bien al tanto azulino. Se fue a por el empate de inmediato bajo la batuta de Álex Bernal, que tenía total libertad por delante de Chema Mato y Julio de Dios. Pese a que apretaban los de Nafti, era el San Fernando el que gozaba de las mejores ocasiones de gol. Pudo ampliar la ventaja para los visitantes Javi Casares en un despiste de la zaga romana, pero Felipe Ramos salvó a los suyos con una buena mano.

Los emeritenses lo intentaban, pero no conseguían poner en apuros a un Toni Doblas que no tuvo que trabajar mucho durante la primera mitad. Es más, era el San Fernando el que llegaba con más claridad y peligro a la meta de Felipe Ramos.

En la segunda mitad salió mejor el Mérida a por el empate, pero surgió el mismo problema que en la primera mitad. El conjunto visitante gozaba de las ocasiones, y llegó la más clara en un tiro de Carri desde fuera del área que paró muy bien el meta Felipe Ramos.

Revulsivos

Con un panorama nada alentador para el Mérida, el cuerpo técnico romano comenzó a mover el banquillo en la búsqueda de un revulsivo que cambiase el partido en beneficio de los locales. Así, entraron Mustafá y Hugo Díaz para buscar más presencia ofensiva, pero lo que pasó fue que el equipo de Nafti perdió mucha fortaleza defensiva y siguió sufriendo para crear ocasiones en la meta de Toni Doblas.

Y cuando parecía que todo iba a acabar así, que el Mérida iba a coleccionar su segunda derrota en liga en los dos primeros partidos, apareció Mustafá. El ex del Villanovense, que debutaba en liga con el conjunto emeritense tras el castigo de Mehdi Nafti en Marbella, percutió la defensa del San Fernando y marcó el empate con un tiro cruzado.

No acabó todo ahí. Aún estaba la grada celebrando el tanto de Mustafá cuando llegó Aguza para llevar el delirio al Romano. Santi Villa puso un balón perfecto al segundo palo en una falta centrada, y ahí apareció Paco Aguza, el capitán del barco romano, para marcar el gol de la victoria con un cabezazo que superó a Toni Doblas por arriba. El cuento del Mérida ante el San Fernando, que comenzó con terror al ponerse por detrás, terminó en felicidad con los tantos de Mustafá y Aguza.