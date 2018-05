«Regalando goles a estas alturas es muy difícil» Lunes, 21 mayo 2018, 08:08

Medhi Nafti, entrenador del Mérida, valoró el empate de forma negativa: «Regalando goles a estas alturas es muy difícil. De nuevo con muy poco nos hacen daño, mientras que a nosotros nos cuesta horrores. Cuando lo teníamos más controlado, nos hemos equivocado. Mucho que corregir». Quiso ser optimista, «me quedo con la sensación de que en muchos momentos hemos sido superiores. Tendremos necesidad de ganar en Coruxo y el equipo puede. Sabíamos que íbamos a llegar con claridad, pero no acertamos con el centro correcto. Esas dos equivocaciones manchan bastante el contenido, pero hasta su segundo gol estábamos muy bien. Tras ese gol nos costó mucho levantarnos, nos entró cierta ansiedad que no gestionamos bien. Al no encontrar un camino. Allí me espero un choque duro, con el rival en su propio campo tratando de hacerse fuerte», cerró el preparador.