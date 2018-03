El Recre mide el buen momento del Villanovense Arroyo podría volver al once tras superar sus molestias. :: e. d. Los serones buscan en Huelva certificar la salvación tras cinco jornadas sin perder ESTRELLA DOMEQUE Domingo, 25 marzo 2018, 10:09

villanueva de la serena. Dinámicas enfrentadas en el Nuevo Colombino entre Recreativo de Huelva y Villanovense. Los de Iván Ania llegan en su mejor momento de la temporada, mientras el Decano llega con la obligación de sumar en la recta final para evitar meterse en puestos de descenso. «Será un partido muy difícil por el rival, por el estadio y por la situación del Recreativo». Eran las palabras del técnico asturiano en la previa del partido. Una cita marcada por las buenas noticias, sobre todo desde la enfermería, pues Ania recupera a Álvaro González y Arroyo; además, ya puede contar con Juanmi, el último fichaje serón para reforzar la plantilla tras las lesiones de Xavi Annunziata, Dieguito y Tapia.

Con esta situación, está por ver si Ania va a optar por el mismo once que ante el Écija, cuando el técnico del Villanovense dio paso en el once a jugadores como Pablo Molina, Curro o Allyson. Con la llegada de Juanmi, podría alterarse el once inicial, pues el albaceteño puede jugar tanto de lateral como de mediocentro en la banda izquierda.

Más importantes serán las ausencias en el Recre, pues en la previa al choque, Ania ha calificado como «bajas importantes» para los onubenses las ausencias de los sancionados Diego Jiménez y Gorka Santamaría, al tiempo que ha confirmado el regreso de Álvaro González, mientras que el recién fichado Juanmi, que se presentaba esta semana, «podría entrar en la convocatoria porque viene preparado para jugar».

Buena dinámica

El Villanovense llega a este partido después de cinco jornadas sin conocer la derrota y vive uno de los momentos más dulces de la temporada. Pero el entrenador serón no se fía del Recreativo, pese a vivir un momento complicado. «Creo que ellos a pesar de la situación clasificatoria tienen una de las mejores plantillas de la categoría y estoy convencido de que será difícil, estamos viendo que cada vez va quedando mucho menos y a los equipos de abajo es muy difícil ganarles».

El buen momento de los serones contrasta con las dos derrotas consecutivas de los onubenses ante Melilla y Huelva. «Nosotros estamos ilusionados con lo que estamos haciendo, pero aún no hemos acabado, quedan muchos puntos en juego, ahora es cuando no nos podemos relajar», dice Ania.

En cualquier caso, los serones viajan a Huelva con el objetivo de sumar al menos un punto para alcanzar ya la barrera de los 45 que pueden servir para certificar la permanencia y, a partir de ahí, empezar a soñar.