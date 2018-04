El Extremadura destituye a Martín Vázquez Martín Vázquez, en su primer partido en el Francisco de la Hera al frente del Extremadura. / HOY El club azulgrana ha anunciado esta tarde que el ex jugador del Real Madrid ya no es el entrenador de la primera plantilla RAÚL PEÑA Lunes, 30 abril 2018, 18:56

Rafael Martín Vázquez ya no es el entrenador del Extremadura. El club azulgrana ha decidido destituir al técnico madrileño tras la mala racha de resultados del equipo almendralejense en las últimas semanas. La derrota en el Nuevo Vivero ante el Badajoz ha precipitado la decisión de la directiva del Extremadura que, a dos jornadas del final de liga, destituye al cuarto técnico de la temporada.

El Extremadura, por primera vez en la temporada, no depende de sí mismo para estar en los playoff de ascenso a Segunda División. Las tres derrotas consecutivas en liga han dejado a los azulgranas con un pie fuera de la cuarta plaza y en sexta posición.

Martín Vázquez se marcha del Extremadura con un bagaje de seis derrotas en los once partidos que ha dirigido al conjunto almendralejense, a lo que hay que sumar tres victorias y dos empates. Once puntos en los dos meses y medio que ha dirigido Martín Vázquez al equipo de la capital de Tierra de Barros. Once puntos insuficientes para un equipo que lucha por entrar en los playoff de ascenso a Segunda División.

El sustituto que suena con más fuerza para sustituir a Martín Vázquez es Juan Sabas, que ya dirigió al equipo en la segunda vuelta de la temporada pasada, y que empezó en pretemporada como el entrenador del Extremadura.