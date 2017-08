Segunda B Rafa Navarro cambia el Mérida por el Marbella «Necesitaba un cambio de aires. No estaba a gusto al cien por cien con el entorno», explica el jugador F. G. MÉRIDA. Miércoles, 23 agosto 2017, 09:07

El Mérida perdió ayer a otro defensa más: Rafa Navarro (Sevilla, 1996), que ha decidido desvincularse del club emeritense y marcharse al Marbella. A Bernardo Plaza le quedan, por tanto, dos fichas libres sub-23 por si quisiera acudir al mercado. «Pero no... seguimos en la misma línea. Si encontramos un defensa que pueda jugar también en la izquierda y de central, lo firmaremos: Pero si no...», mantiene el director deportivo emeritense. Desde el club, entienden que Nafti puede contar con cuatro centrales (Aguza, Josema, Diana y la polivalencia de Javi Chino) y tres laterales izquierdos (Kike Pina, el único puro, más los polivalentes Santi Villa y Selu).

«Necesitaba un cambio de aires. No estaba a gusto al cien por cien con el entorno. Prefiero reservarme los detalles. Pero abandonar el Mérida ha sido una decisión mía. El club no me ha puesto ningún problema en la salida», explica Rafa Navarro. «Rafa es un chico excepcional, lo que pasa es que no veía, tal vez, posibilidades de jugar asiduamente y eso es lo que él quiere y necesita», responde Bernardo Plaza. Eso sí, aunque Rafa Navarro se ha desvinculado totalmente del Mérida, una cláusula le impedirá jugar el partido de la segunda vuelta en el Romano.