«Quizá fuimos ninguneados durante la temporada»

El asturiano Iván Ania se mostró pletórico con el resultado: «vinimos buscando este marcador, un partido complicadísimo, en el que nos costó leer lo que estaba pasando, donde podíamos hacer daño con balones a la espalda de la defensa rival». Felicitó a su equipo porque «no puede ser casualidad que marquemos siempre en el último minuto. No nos relajamos, tras una gran victoria y tuvimos fe y convicción». Sobre su posición en la tabla, comentó en la rueda de prensa posterior al partido que «ahora mismo hay que disfrutar pero seguir trabajando, porque esto cambia cada semana y no podemos ceder. Quizá fuimos ninguneados durante algunos partidos de la temporada, nadie contaba con nosotros, pero trabajando estamos ahí, luchando por un gran objetivo». Ania vio a su rival «muy cansado en el tramo final, la presión de tener que ganar porque sabes que sus rivales habían vencido les ha causado factura en el físico, pero más aún en el tema moral. Ellos se iban a lanzar arriba y sabíamos que con el paso de los minutos, si manteníamos el empate, nuestras opciones crecerían porque ellos iban a acusar los nervios». Y respecto a sus jugadores tocados, el técnico serón añadió que «Álvaro está lesionado y no podía jugar. El resto de tocados han acabado muy cansados, ahora hay que recuperarlos para el próximo fin de semana».