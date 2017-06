«Quiero un Mérida como yo: ganador» Mehdi Nafti. :: J. M. Romero El nuevo técnico emeritense Mehdi Nafti aspira a un equipo ambicioso, agresivo y de fútbol vistoso F. G. mérida. Jueves, 29 junio 2017, 08:25

El primer discurso de Medhi Nafti como técnico del Mérida irradia convencimiento y ambición. A partes iguales. También por el tono en el que lo dijo. «Quiero un Mérida como yo: ganador, ambicioso, agresivo, que sepa siempre qué hacer en el campo, de fútbol vistoso... y repito otra vez: ganador». Confiesa que cuando el Mérida le llamó le sonó a un paso adelante y a mucha responsabilidad.

Así que firmó por una temporada en la noche del martes y pocas horas después se puso a responder a las dudas del entorno. ¿Su objetivo? «A mí me gustan los desafíos, y el objetivo es mejorar lo del año pasado, que ya es complicado. ¿Por qué no podemos aspirar a estar lo más arriba posible? Al principio tenemos que estar arriba, porque quiero que la gente empiece con mentalidad ganadora». ¿La confección de la plantilla? «En Marbella empezamos la pretemporada el año pasado con dos jugadores y ganamos los primeros siete partidos de Liga. Hay que tener paciencia, tranquilidad y hacer las cosas bien ahora. Es que parece que el vecino firma 15 jugadores y ya nos tenemos que poner nerviosos. No hay obligación de cerrar la plantilla ya. Tranquilidad, sin prisas. Estamos viendo muchos jugadores».

El presidente, Daniel Martín, y el director deportivo, Bernardo Plaza, explicaron el porqué de la elección del franco tunecino. «Teníamos claro el perfil de entrenador que queríamos. Y de todos con los que nos hemos entrevistado, nos convenció él. Por su carácter y por sus cualidades. Queremos que conecte con la afición y que sepa aguantar la presión del Romano», aclaró Plaza. «La elección del entrenador la hemos mirado con mucho mimo. Nafti es moderno y tiene experiencia dentro de un vestuario. Y además de eso, también le avala su trabajo en el Marbella el año pasado», señaló el presidente.

La plantilla iniciará la pretemporada en los Campos de la Federación, cuyas obras ya han terminado

Sobre la confección de la plantilla, la directiva emeritense coincidió en el mensaje de calma del nuevo entrenador. «Necesitamos la paciencia suficiente para acertar. Nosotros somos estables, serios... y no nos queremos salir de ahí. No sé si va a renovar algún jugador más de la última plantilla. Tienen la oferta sobre la mesa, ninguna de ellas a la baja, y al igual que tienen derecho a esperar, nosotros tenemos derecho a firmar», explicó Plaza.

Además, según los mandatarios, la pretemporada se iniciará ya en los Campos de la Federación; el calendario de pretemporada ya está cerrado y se anunciará en breve -«Pero nos gustaría jugar muchos derbis en pretemporada»-; y que se espera un total de 3.000 ó 3.500 abonados -«El 60% de los renovados se ha sacado el abono total».