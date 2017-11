Punto valioso de un Villanovense que mereció más Óscar Arroyo, en el choque de ayer del Villanovense. :: Pepe Valero Los serones maniataron y sacaron del partido al UCAM Murcia y cada equipo falló un penalti OPTA MURCIA. Lunes, 20 noviembre 2017, 08:39

El Villanovense se llevó un valioso punto en su visita a Murcia en un partido en el que los visitantes hicieron más méritos para llevarse la victoria que un UCAM al que maniataron y sacaron del partido. Tuvieron ambos equipos la opción de lanzar un penalti pero los dos lo marraron y el marcador no se movió.

0 UCAM 0 VILLANOVENSE UCAM Murcia Germán, Dani Pérez, Góngora, Vivi, Fran Pérez, Kitoko (45' Carlos Moreno), Urko Arroyo, Jony Ñíguez, Quiles (67' Arturo), Isi Ros (62' Rafa Paez), Marc Fernández. Villanovense: Leandro, Arroyo, Tapia, Javi Sánchez, Barrio, Pajuelo, Jacobo (81' Curro), Kamal (74' Elias), Allyson (67' Carlos Andujar), Annunziata, Dieguito Árbitro: Antonio Artacho Cobo. Amonestó por los locales a Fran Pérez y expulsó a Dani Pérez con dos amarillas, la segunda en el 55, y por el Villanovense a Tapia, Barrio, Pajuelo, Camal. Incidencias: La Condomina. 2.470.

Partido complicado para el Villanovense en un campo difícil. Salió teniendo claro cuál iba a ser su partido, con líneas muy juntas ya que el UCAM intentaba presionarle arriba. Pero la buena defensa visitante impedía que los locales hicieran daño entre líneas y no sufrían. El buen trabajo del portero Leandro fue además crucial para que el marcador no se moviera en favor del UCAM. Pero no todo era defenderse ya que los extremeños al contragolpe llevaban mucho peligro.

La primera llegada peligrosa del Villanovense fue en un saque de esquina lanzado por Jacobo y rematado de cabeza por Javi Sánchez fuera. En la siguiente jugada de peligro, ya en el minuto 35, un lanzamiento desde la frontal del área de Canal se iba ligeramente alto, lamiendo el larguero. Y en la más clara que tuvieron en la primera parte, Dieguito recibió un balón en el área para driblar a dos defensas y sacar un disparo muy ajustado que se marchó fuera por centímetros.

En la segunda parte el Villanovense se encontró más cómodo en el campo a sabiendas de que el Murcia no le estaba haciendo peligro. Así que aprovechó para estirar líneas y jugando más cómodo empezó a meter presión sobre la meta de Germán, con llegadas más peligrosas aunque sin acierto de cara al gol.

Pero el UCAM en un contragolpe tras un saque de esquina, se planta en área del Villanovense con mucha velocidad y dentro de la misma, Barrio agarró a Marc Fernández para que el colegiado decretara penalti. Góngora fue el encargado de lanzarlo pero lo hizo bastante mal y el cuero no fue ni entre los tres palos, directamente fuera. Y en el siguiente ataque del Villanovense llegó su penalti a favor, en una pared entre Jacobo y Allyson, este último se planta ante el meta pero Dani Pérez le agarra por detrás. Penalti, segunda amarilla y expulsión a Dani Pérez. El lanzamiento fue lanzado por Diego, algo mejor que el anterior pero Germán adivinó y despejó a córner.

Con un jugador más Iván Ania movió el banquillo para tener más dominio y lo consiguió pero no así crear ocasiones claras y el marcador se quedó con el 0-0 inicial.