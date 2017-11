Un punto que supo a poco Ruano.:HOY El Badajoz empata sin goles ante el colíder en un duelo que dominó en el Nuevo Vivero, donde gozó de una hora con superioridad numérica MARCO A. RODRÍGUEZ Badajoz Domingo, 19 noviembre 2017, 19:35

La historia no se pudo repetir un cuarto de siglo después. El grato recuerdo que el Cartagena dejó en el viejo Vivero en el año 92 con el ascenso a Segunda no se rememoró este domingo en el Nuevo, donde el Badajoz no pasó del empate a cero ante el colíder. Ese ‘no pasó’ suena a escaso botín ante la potente escuadra cartagenera porque los de Marrero gozaron de superioridad número durante una hora de encuentro tras la expulsión de Moisés. Los blanquinegros lo intentaron y pusieron todo el corazón para retomar el buen ritmo perdido en Jumilla, correspondiendo así a un apoyo del graderío cada vez más masivo. Más de 4.000 gargantas que despidieron al plantel con una gran ovación por el derroche demostrado.

0 Badajoz 0 Cartagena

CD Badajoz: Néstor, Chechu, Manu Torres, Jesús Muñoz, Álex Herrera, Javi Rey, Joaqui Flores (José Ángel, m.61), Sergio Martín (Guzmán Casaseca, m.61), Juanma García, Ruano y Álex Rubio. Cartagena: Marcos, Mejías, Morros, Zabaco, Moisés, Cordero (Chavero, m.26), Hugo Rodríguez, Sergio Jiménez, Cristo, Zalazar (Ceballos, m.40) y Moussa (Álvaro González, m.70). Árbitro: Manuel Jesús Orellana Cid. Amonestó por parte visitante a Cordero, Moussa, Chavero y Sergio Jiménez; por parte local a Álvaro Rubio. Incidencias: Más de 4.000 espectadores en el estadio Nuevo Vivero de Badajoz.

Ruano empezaba a sumar ocasiones en el minuto seis mediante un disparo lejano que no se le complicó en exceso a Marcos pese al bote a veces traicionero del esférico. La dejada anterior de Juanma García al primer toque fue de elevado nivel. Acto seguido, Moussa casi deja helado al Nuevo Vivero al echar fuera una pelota que con solo empujarla podía haber adelantado a los cartageneros. Perdonó la buena combinación en el área de un equipo capaz de hacer buen fútbol. Le pegó fatal a la pelota, como si no se creyera la oportunidad de que estaba gozando. Enorme susto que no menguó un ápice el empuje de unos blanquinegros que desde el pitido inicial fueron a por el colíder. En este grupo IV no hay demasiadas diferencias, tal vez más en los presupuestos respecto a lo que después desvela el terreno de juego.

Un Cartagena con técnica pero también con mucha presencia física e intimidación, además auspiciada por un colegiado muy permisivo con numerosas faltas y empujones de la zaga violeta. Una cosa es pugnar por la posición y otra derribar al adversario para ganarla. Muy pronto la nutrida grada albinegra se desquició con esa pasividad arbitral que estaba mermando el juego de los suyos.

Ruano, muy incisivo en los primeros compases, lo intentó de nuevo desde la frontal, pero su lanzamiento salió desviado por el poste derecho. El Badajoz asumía riesgos, presión intensificada tras pérdida y derroche para contentar a la animada grada. En el 30 aparece una jugada vital para el encuentro. Roja directa a Moisés por la descarada falta sobre Álvaro cuando el ariete se disponía a enfilar la meta visitante. Una hora por delante con superioridad numérica es ver el cielo abierto y el Badajoz así lo entendió para incrementar su intensidad ante unas quejas cartageneras que de poco sirvieron. El extremo Hugo Rodríguez retrasó unos metros su posición y el lateral Mejías centró más suya hacia el eje de la zaga. Solución muy provisional para el extécnico del Badajoz Alberto Monteagudo, quien muy pronto puso en liza a otro lateral, Ceballos, mandando a la ducha a Zalazar. Abrirle una autopista a Álex Herrera y al propio Ruano hubiera sido un suicidio.

Pese a contar con una pieza más en el último cuarto de hora antes del descanso, los blanquinegros no dispusieron de acercamientos claros a la puerta rival. Apenas una internada de Sergio fruto del trabajo incansable de Álex Rubio. Tampoco el Cartagena, que cada vez dejaba más a su suerte a Moussa. Con el 0-0 los futbolistas se marcharon al vestuario. Restaba una segunda mitad que se podía hacer muy larga a los visitantes.

Mismas caras tras la reanudación y una tónica similar al ocaso del primer acto, muy poco reseñable en los frentes de ataque. En el 51, y a balón parado, llegó la primera y fue para el Efesé. Hugo Rodríguez botaba una falta que se le fue algo escorada sin poner en apuros a Néstor. La grada invocaba a esa parte de la anatomía masculina que se suele solicitar en estos casos, pero no era cuestión de testosterona sino de fútbol y el Badajoz no fue capaz de derribar el muro cartagenero en el primer cuarto de hora. Ni siquiera se asomaba. Apenas un disparo de Javi Rey que no conllevó peligro. Marrero echó la vista al banquillo y movió piezas por si esta vez sí suponía un revulsivo en el electrónico. José Ángel y Guzmán entraron al césped y salieron de él un Joaqui Flores que se estaba diluyendo y un Sergio Martín también de poca presencia ofensiva.

El tiempo avanzaba y la red violeta seguía atrapando cualquier intento de penetración pacense. El Cartagena había defendido bien con once, pero con diez subieron un peldaño, tal vez animados por un cansancio local cada vez más aparente. El juego se detenía en numerosas ocasiones, algo que siempre perjudica a quien más busca un cambio en el marcador. Álex Herrera se añadía por el flanco zurdo para poner su granito de arena en las acometidas al colíder pero su disparo en el 75 se marchó demasiado alto. En el 77 Juanma García se subía a la moto en una espectacular arrancada desde campo propio ayudada por el magnífico envío de Chechu, pero el sevillano no tuvo las ideas claras en el último momento y fue interceptado por una defensa que más espartana que cartagenera en los mejores momentos del Badajoz. Con José Ángel y Guzmán, el juego blanquinegro de toque creció e intensificó el dominio siempre con la vista atrás por si alguna contra hacía estragos. Casi al límite del tiempo Ruano buscó el 1-0 de libre directo pero ejecutó excesivamente alto y Álvaro Rubio se revolvió en la frontal para sacar un tiro que detuvo Marcos. El deseado gol no llegó y el Badajoz logró un punto que le supo a poco en ese mismo instante pero que con las horas se valorará mejor dada la entidad del rival.