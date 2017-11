Cualquiera pudo ganar, ninguno quiso perder Santi Villa y Kiu celebran el tanto del empate del Mérida. :: J. M. Romero Mérida y UCAM Murcia firman tablas en un choque en el que, con pocas ocasiones, ambos tuvieron cerca y lejos la victoria JAVI LAIRADO MÉRIDA. Lunes, 27 noviembre 2017, 08:04

Acudía el Mérida al Romano con la posibilidad, por primera vez en el curso de refrendar como local una victoria a domicilio. Aunque los tres puntos sean tres puntos en cualquier lugar y circunstancias, cuando se acerca el mes de diciembre el valor de cada victoria comienza a multiplicarse. Y más, en un grupo tan igualado como está resultando esta temporada el IV. Y el Mérida parecía muy consciente de ello desde el minuto 1.

1 MÉRIDA 1 UCAM MURCIA Mérida Felipe Ramos; Iván Pérez, Chino, Diana, Kike Pina; De Dios, Villa, Hervás; Kiu (Esparza, min. 81), Mustafa, Javi Gómez (Hugo Díaz, min. 86). UCAM Murcia Parreño; Moreno, Fran Pérez, Rafa Páez, Góngora; Vivi, Jony Ñíguez; Fernández, Chevi Martín (Kitoko, min. 78), Urko Arroyo (Víctor García, min. 69); Arturo (Quiles, min. 74). Goles 0-1: Chevi Martín, min. 10. 1-1: Rafa Páez en propia puerta, min. 42. Árbitro Peña Varela (Colegio Andaluz). Vieron tarjeta amarilla Diana por el Mérida y Carlos Moreno por el UCAM. Incidencias Estadio Romano, unos 3.000 espectadores.

Porque la disposición inicial del Mérida fue bastante positiva. Javi Hervás solicitaba galones, pidiendo la pelota en tres cuartos, moviéndose de forma horizontal buscando el desmarque ganador, combinando fácil con Villa y De Dios, y con Javi Gómez pivotando el juego hacia las bandas. Pero bastó el primer soplido del lobo para que la casa se viniera abajo. Fue una jugada individual de Marc Fernández, que caracoleó desde su banda solventando rivales sin dificultad hasta que levantó la cabeza y vio a Chevi Martín, en pleno área pequeña, tan lejos de cualquier defensa que le pareció irreal. No le costó demasiado ponerle la pelota en el pie para que el mediapunta empujara a gol. Pareció incluso fácil. Durante unos minutos, el Mérida notó el golpe. Aturdido, se precipitaba en las entregas y agachaba la cabeza ante las transiciones del rival. Hervás seguía pidiendo el cuero, pero le costaba encontrar socios con los que traspasar líneas rivales. El Mérida se enchufó realmente al partido en el último cuarto de hora de la primera mitad. Podríamos decir que fue tras una falta lateral botada por Santi Villa que no encontró rematador, o por una ocasión creada por la profundidad de Iván Pérez y finalizada en la otra banda por un Kike Pina que llegó unas décimas tarde. Si hay que ajustarse a la realidad, lo que inflamó al equipo y afición fue una falta no pitada a Mustafa en el lateral del área. Tras ella, el Mérida activó de nuevo la palanca de la intensidad y encontró su premio en un centro de Kiu desde la derecha que Rafa Páez se introdujo en su propia portería.

El choque no giró tras el descanso. Seguía el Mérida gobernando el juego, tratando de dar velocidad a sus conducciones ante un Ucam bien plantado atrás pero timorato en ataque. Eso sí, escaso rédito en forma de ocasiones para los locales. Una doble oportunidad de Mustafa y Kike Pina, con un remate al que no llegó el primero y que el segundo acabó disparando cerca de la escuadra, dio paso a una fase del juego sin dueño fijo. Se estiró el Ucam por su banda derecha, consiguiendo llegar a línea de fondo a menudo, pero sin crear peligro real. El Mérida notaba la ausencia de oxígeno, el campo se le hacía eterno y le costaba conectar en campo rival. Así, pasaron los minutos con ambos equipos tratando de crear peligro mediante el balón parado, ante la imposibilidad de hacerlo mediante circulaciones largas.

Tanto Mérida como Ucam firmaron un empate que deja ambos cerca de todo y de nada a la vez. Para el equipo local, por delante, dos derbis que le dejarán en puertas de un descanso invernal que le vendrá bien para recuperar efectivos y sanar heridas. En este punto del camino, cualquier punto vale mucho. Y cuesta más.