Primera mitad de la última vida para el Mérida Los jugadores del Mérida celebran un gol. :: hoy Los emeritenses esperan encarrilar la permanencia en el partido que despide la temporada en el Romano M. G. MÉRIDA. Domingo, 20 mayo 2018, 09:32

El Mérida se estrena esta tarde en un playout de ingratos recuerdos para el fútbol extremeño. No pudo superarlo el Extremadura CF en 2007 ante el Pájaras Playas; no pudo superarlo el Villanovense en 2013 ante el Zamora; y no pudo superarlo el Cacereño en 2016 ante el Linares. De ahí que el vestuario emeritense prefiera verlo como un playoff de ascenso, «porque es más bonito así, transmite mayor positividad».

Aunque los dos equipos, Mérida y Coruxo, llegan a esta eliminatoria tras una temporada muy similar y con idénticos estados de ánimo tras lo sucedido en la última jornada de Liga, los de Nafti deberían ser favoritos por presupuesto, objetivo inicial y currículum de la plantilla. «Pero en ese aspecto no sentimos ninguna presión», matiza el técnico romano, que ayer convocó a todos sus jugadores, incluido al sancionado José Cruz y los juveniles que han formado parte del equipo esta temporada. Lo hizo hace una semana en Lucena y salió cara. estaba obligado a repetir la jugada.

No obstante, sin José Cruz, todo apunta al mismo 'once' y a la misma idea de hace siete días ante el filial del Córdoba B. Con Felipe Ramos bajo palos, Javi Chino por Golobart en el eje de la zaga, Chema Mato y Julio de Dios como motores y cerebros del equipo y Germán e Iván Aguilar como referentes en ataque. Si el técnico romano regresase a sus dos delanteros habituales, el perjudicado sería Nana, titular en los dos últimos partidos, o incluso el propio Kiu.

«Hemos tenido toda la semana para ver vídeos y analizar al rival», comienza radiografiando Nafti al Coruxo. «Se trata de un equipo que ha variado porque ha cambiado de entrenador hace poco. Por ejemplo, a nivel de estrategia han cambiado. Encajan muchos goles, tiene altura, sabe jugar en su campo. Pero no sé lo que van a proponer aquí, y por eso, otra vez, durante toda la semana nos hemos centrado en lo que podemos controlar nosotros, en lo que vamos a proponer».

Jacobo Montes, por su parte, ha viajado con la baja por lesión de Juan Pablo y, por sanción, la de Campillo. «A nivel de goles, Silva es el que más ha hecho, pero también destaca Higón, que me recuerda a José Ramón Lavado (que estuvo aquí en Mérida); Mateo, que es un mediapunta que maneja bien los espacios y el juego entrelíneas; Antón y Yebra en el medio. A ver, tiene jugadores con talento que saben jugar partido en Segunda B. Silva destaca por los goles, pero no es la única arma que tienen ellos», opina Nafti.

El último dato de entradas vendidas aportado por el Mérida fue de poco menos de 2.500. No obstante, la afición volverá a ser protagonista en la previa y amenizará la espera con una jornada de convivencia con la afición desplazada de Vigo en la calle de tribuna, con paella gratis y bebidas a precios populares.