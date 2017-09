SEGUNDA B El primer rival 'top' del Romano El Mérida, en clara progresión, espera plantarle cara a uno de los favoritos para ascender esta temporada a Segunda F. G. MÉRIDA. Domingo, 24 septiembre 2017, 09:47

«El Cartagena es el primer rival 'top' al que nos vamos a enfrentar en esta Liga», cree Mehdi Nafti. «Y por eso tenemos ganas de medirnos a ellos, los chicos y yo, para saber dónde estamos». Y es que al partido de esta tarde en el Romano le cuelga por el costado la etiqueta de 'enorme'. Por los nombres, por el caché de los equipos, porque ambos lo medio necesitan...

Tras el 1-1 en Jumilla, el resultado de esta tarde le indicará al Mérida dónde ha de mirar a corto plazo: si al grupo de cabeza o si al grupo que le aprieta por debajo. El Cartagena, por su parte, tras acceder esta semana a la ronda de Champions de la Copa, necesita puntos para mirar de cerca la primera plaza. Y eso que aún no ha perdido en el presente campeonato. Ahí reside su exigencia. Aunque tras lo del miércoles en Talavera, prórroga incluida, los aprietos se minimizan.

«Además, ganando las caras son diferentes. A día de hoy mis jugadores se han recuperado muy bien y no sé está pagando mucho el cansancio en algunos futbolistas que han repetido», subraya Alberto Monteagudo, técnico de los murcianos y exfutbolista del Mérida CP. «Sí, sí... la Copa y la alegría del pase no influye para nada», coincide Nafti. «Se lo he dicho a mis chicos esta semana: nosotros veníamos de jugar el miércoles en Fuenlabrada y le metimos tres goles en la segunda parte a Las Palmas Atlético, un equipo conformado por chicos de 20 años. Además, el Cartagena ha rotado bien esta semana».

El rival de esta tarde, que empató en El Ejido a tres y venció 0-2 en La Condomina al UCAM, cuenta con un presupuesto muy alto, una deuda saldada recientemente con Hacienda y tipos como Aketxe, Cristo Martín, Miguel Ángel Cordero o el exemeritense Hugo Rodríguez que le obligan a apuntar a Segunda A. «A mí lo que más me gusta es el fútbol combinativo que intentan practicar, la verticalidad de la gente de arriba, sus contras peligrosísimas», analiza el técnico emeritense. «El UCAM, por ejemplo, no se llevó un 0-6 hace dos semanas de milagro, porque fallaron contras de libro. Pero nosotros también tenemos nuestras armas. Si el Villanovense fue capaz de sacarles un punto allí la semana pasada, nosotros también podemos complicarles».

Sin Juanlu Hens (autor del gol de la victoria el curso pasado del Cartagena en el Romano) ni Esnáider, Nafti incluirá en la convocatoria a todos los disponibles más el mediocentro juvenil César García, que debuta en una en partido oficial.