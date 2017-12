Juan Marrero: «Preocupa el descenso, pero seguro que vamos a lograr la permanencia» Juan Marrero. Acuciado por la ausencia de gol en los tres últimos encuentros, el técnico blanquinegro añade como nuevo mandamiento la efectividad de cara a puerta Juan Marrero Entrenador del CD Badajoz MARCO A. RODRÍGUEZ Badajoz Sábado, 2 diciembre 2017, 09:58

La escasez realizadora del Badajoz en las últimas jornadas ha derivado en un pequeño cambio de discurso en el entrenador blanquinegro Juan Marrero. Más que una alteración, en la añadidura de un nuevo mandamiento. En cada comparecencia sobrevuela la máxima de que sus pupilos deben ofrecer el doscientos por cien, especialmente cuando se espera que el adversario llegue al cien por cien. El equipo pacense no está sobrado de presupuesto, así que debe compensarlo con un esfuerzo titánico del que, de momento, el preparador valenciano no se queja ya que siempre valora la profesionalidad de sus pupilos. Pero, tras levantar cabeza, el Badajoz regresa a la incómoda posición de descenso y acumula tres encuentros sin ver puerta. Así que ahora al primer mandamiento de dejarse la piel en cada cita, «que viene en el guión», se suma el de la efectividad, porque, con independencia del buen trabajo, sin gol no hay paraíso.

«El gol es el que te da los puntos. Estamos generando ocasiones pero llevamos cero goles en tres partidos. Lo primero que tenemos que hacer es aumentar nuestra eficacia ofensiva porque, si no lo mejoramos, es muy difícil ganar un partido», comenta Marrero en la rueda de prensa previa al derbi de mañana ante el Extremadura, tal vez el más claro ejemplo de la mayor entidad de los rivales que aguardan cada jornada. «Nos enfrentamos a un equipo que se ha hecho cogiendo lo mejor del año pasado, con un plantillón y una exigencia de quedar campeón y ascender si pueden. Ojalá se produzca, porque es un club extremeño. Aunque con otras condiciones y presupuesto, nosotros tenemos, como mínimo, la misma exigencia. Por nuestra afición tenemos que dejarnos la piel en el campo primero y además aumentar la eficacia, tanto ofensiva como defensiva», añade respecto al encuentro del Francisco de la Hera».

Marrero medita hacer algún cambio en el once a la caza de mayor posesión y habla de introducir a futbolistas de calidad y experiencia. Nombres como José Ángel o Guzmán pueden dar ese perfil. «Tenemos que marcar como sea y sacar la calidad en el último tercio del campo. Pero estoy contento de como trabajan. Lo dan todo, pero a veces dándolo todo no te llega y hay que hacer algo más para marcar goles y que no te marquen». Morante y Rafa García son bajas, pero se recupera a Buben.

Marrero retorna a un escenario que conoce como nadie y del que fue pieza clave en su renacer. En el Extremadura cosechó tres ascensos y guarda un grato recuerdo de aquella experiencia. «Es un sitio al que le tengo mucho cariño, fueron años muy buenos con una gente muy cercana y magnífica, pero eso fue el pasado. Ahora vivo en Badajoz, estoy muy feliz y lo único que tengo en mente es darle una alegría a esta afición», subraya un Marrero que envía un mensaje optimista a la hinchada albinegra: «Claro que preocupa estar en el descenso, pero eso motiva y estoy seguro de que vamos a lograr la permanencia con el apoyo de esta afición. No salimos con miedo en ningún campo. Siempre competimos».