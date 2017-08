«Podemos competir con cualquiera» Los tres fichajes y Víctor López posan con la bufanda del Badajoz en el Guiñol Café. :: CAsimiro Moreno El Badajoz presenta a Eloy Jiménez, Néstor Díaz y Sergio Martín, tres jugadores que aportarán profundidad al Badajoz JESÚS GARCÍA CABALLERO Miércoles, 9 agosto 2017, 08:16

Badajoz. El Badajoz dio a conocer a las últimas nuevas caras del equipo para la temporada 2017-18. Víctor López, secretario técnico del club, fue el encargado de presentar ayer en el Guiñol Café al portero Néstor Díaz (Sabadell, 1992) y los centrocampistas Sergio Martín (Granada, 1989) y Eloy Jiménez (Hellín -Albacete-, 1995). «No tengo ninguna duda de que estos jugadores van a brillar a nivel individual y eso va a hacer que el equipo brille a nivel colectivo», dice Víctor sobre ellos.

Eloy Jiménez llega al Badajoz procedente de La Roda, donde jugó más de 30 partidos, 16 de ellos como titular en su primera campaña en Segunda B. Víctor López definió al joven talento como «un jugador de equipo, muy potente, que lo deja todo en el campo». El año pasado, Eloy jugó principalmente de interior izquierdo, pero Juan Marrero le está dando la oportunidad de probarse como delantero del equipo. «Desde pequeño siempre he jugado de delantero y de mediapunta, excepto el año pasado, pero la verdad que en los cuatro frentes de ataque me siento cómodo», explica Eloy. El nuevo jugador blanquinegro es hijo del que fuera entrenador del Mérida la pasada campaña, Eloy Jiménez, aunque su padre no le contó la rivalidad entre el equipo que entrenó y el Badajoz. «Sabía que había rivalidad entre los clubes extremeños, pero no que había tanta entre el Badajoz y el Mérida», cuenta. Eloy ve a este nuevo Badajoz de Segunda B como un conjunto que puede hacer grandes cosas la temporada que viene. «Somos un equipo que puede competir con cualquiera», subraya.

Néstor Díaz vivirá en Badajoz su primera experiencia lejos de un equipo filial. Sus diferentes aventuras en canteras como la del Celta, Sevilla o Espanyol han convertido a Néstor en un portero con la «técnica muy bien desarrollada», como destacó Víctor López. Es la gran apuesta del equipo para la meta pacense, aunque tendrá que ganarse el puesto de titular con Roberto Jara e Isi Jareño. «La temporada es muy larga. Para ser portero titular hay que ganárselo en el campo y los entrenamientos», cuenta el meta. La carta de presentación de Néstor es su buen juego de pies, pero tiene otras virtudes con las que ayudar al Badajoz desde la portería. «Intento mandar en todas las situaciones de juego», subraya el nuevo portero blanquinegro.

Sergio Martín fue el último en unirse al grupo. El centrocampista es un organizador de gran calidad técnica con un buen golpeo a balón parado. «En esta categoría se me antoja fundamental. Sergio, con sus faltas, libres directos o indirectos, y sus saques de esquina nos va a dar a lo largo del año muchos puntos», explica Víctor López. El granadino también se caracteriza por ser un jugador al que le gusta correr y luchar, algo que seguro que deleitará a los aficionados que disfruten de sus partidos. El centrocampista ya debutó en pretemporada, pero en el partido ante el Guadiana acabó con un esguince que le ha impedido volver a entrenar con normalidad. «Ahora me encuentro muy bien y en los próximos días ya estaré con el grupo», explicó Sergio.

Los tres jugadores coincidieron en el gran ambiente que hay en el vestuario, algo esencial, dicen, para lograr grandes éxitos de cara a la temporada que comienza el 20 de agosto a las 19.00 horas ante el Linense.