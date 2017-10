«Hay muy pocos partidos como un Mérida-Badajoz» Mehdi Nafti en el partido del Mérida ante Las Palmas Atlético. :: BRÍGIDO Nafti, técnico del Mérida, cuenta con las dudas de Mustafá, Paco Aguza y Javi Gómez, que solventará tras el entrenamiento de hoy FERNANDO GALLEGO MÉRIDA. Sábado, 7 octubre 2017, 09:23

A Nafti siempre hay que escucharle hablar. O al menos casi siempre. Porque es especialista, con sus respuestas, en aumentar la trascendencia de cualquiera de las preguntas. Como ayer, por ejemplo, cuando le preguntaron por el derbi, por su Mérida y por el Badajoz. «El Badajoz está haciendo casi todo bien excepto en las dos áreas, donde le está faltando acierto», dijo de su rival; «¿miedo a perder? Yo diría mejor miedo a atacar... pero a mi equipo nunca le he notado ese miedo en el Romano», señaló sobre los suyos; «hay demasiados partidos aburridos en Segunda B cada fin de semana, así que está bien todo lo que genera este derbi», reveló sobre el partido.

Al técnico del Mérida le gusta que pasen cosas en los encuentros, porque no tiene otra cosa en mente que divertir al respetable. A darle motivos para que acudan a los estadios. «Sin haber vivido este tipo de derbis, ya la gente te mete de lleno dentro. Por los comentarios de los vecinos en casa, en la calle, en... y creo que eso le viene bien al fútbol en general. Ya hay demasiados partidos aburridos en Segunda B cada fin de semana. Tenemos que disfrutar de este partido porque hay muy pocos así a lo largo de una temporada».

Y no solo por el ambiente que se vivirá mañana en el Romano. El técnico del Mérida está convencido de que su equipo va a mucho más y que su rival tiene muchos menos puntos de los que debería. «El Badajoz lo ha estado haciendo casi todo bien excepto el acierto en las dos áreas, donde ha pecado un poquito. Pero con un poco de acierto de cara a gol, tendría ya cinco o seis puntos más. De todos los que he visto, quitando el talento natural de equipos como el Murcia o el Cartagena, el Badajoz es uno de los equipos que más fuerza tienen de la categoría a nivel físico, de corazón. Puede que sea de los equipos que más corre de la categoría. Han dado la cara del minuto 1 al 95 en todos los partidos. Es un equipo a nivel atlético muy bien preparado».

Pero a su equipo también lo ve muy bien. ¿Habrá miedo a perder? «Yo no se lo he notado a mis jugadores. En los partidos fuera de casa te diría otra cosa... Te diría mejor 'miedo a atacar'. Pero aquí en casa no lo he notado. Y al rival tampoco. El Badajoz genera muchas ocasiones por partido. Por la propuesta de juego del rival, no es un equipo con miedo a atacar. Entonces eso significa que no tendrán esa angustia y pensamiento de poder perder».

Tras el entrenamiento de esta mañana decidirá qué hacer con tipos como Mustafá, Javi Gómez y Paco Aguza. Los dos primeros arrastran molestias en los isquios y el central sufrió una torcedura de tobillo en Murcia. Los tres han entrenado a un menor ritmo que sus compañeros esta última semana y, de momento, son dudas. El que sí está mejor es Juan Esnáider. Y el que probablemente no se quede sea el central francés a prueba, Issa Makalou. «Esta semana ya no ha entrenado con nosotros, no ha podido. No está descartado y lo seguimos teniendo en cuenta, pero a ver cuándo puede volver y si puede volver».