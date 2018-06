Al Plasencia le faltó calma ante el Portu

A todo hay que mirar el lado bueno. A pesar de completar su partido más gris en los últimos tres meses, la UP Plasencia sigue con vida en la fase de ascenso a Segunda B. La derrota en casa por 1-2 hace que las constantes vitales no sean demasiadas altas, pero sigue teniendo en su mano la posibilidad de acceder a la tercera ronda. Eso sí, en el Portugalete no le bastará otra cosa que ofrecer su mejor versión, algo que no hizo este domingo en el Municipal.

Y a pesar del 0-2 en los primeros trece minutos, el Plasencia tuvo ocasiones para completar la remontada. El Portu aprovechó las suyas y la UPP no, pero el debate deber se otro. El equipo placentino fue un flan tras encajar el primero y cuando recibió el segundo -y más adelante cuando jugó con uno más- le faltó calma para madurar la jugada y pausa para encontrar la mejor opción en ataque.

Y eso que la cosa empezó realmente bien, con Aarón cabeceando un saque de esquina en el larguero y con Karim poniendo en jaque a los centrales. Primero, le sobró fuerza al asistir a Pedro Gilarte cuando llegaba solo y luego se echó el balón adelantado cuando se presentaba en el uno contra uno ante Mediavilla.

1 UP PLASENCIA 2 PORTUGALETE UP PLASENCIA Álex Hernández, Belli (Sergio Sánchez, m.72), Pascu, Edet, Alex Jiménez, Durántez (Luismi, m.46), Pedro Gilarte, Cifu, Iván Henares (Manu Moreira, m.79), Aarón y Karim. PORTUGALETE Mediavilla, Garmendia, Artabe, Cubería, Moya (Nacho Neira, m.79), Ukerdi, Arbeloa (Bengoetxea, m.52), Gabri Ortega, Bonilla, Chopi (Txaber, m.59) y Josué. Árbitro Díaz de Mera Escudero (Comité Castellano-Manchego). Expulsó al local Pascu por doble amarilla (m.96) y al visitante Artabe por roja directa (m.55). Amonestó a Durántez, Belli y Cifuentes, de la UP Plasencia; y a Chopi, Cubería, Bengoetxea, Moya, Gabri Ortega y Garmendia, del Portugalete. Gol 0-1 (m.12): Cubería. 0-2 (m.13): Ukerdi. 1-2 (m.57): Luismi, de penalti. Incidencias Estadio Municipal, 2.000 espectadores.

Y casi a continuación, llegó la debacle. En el 12, el 0-1. La UPP dejó tocar en corto una falta en la frontal, Garmendia centró desde la derecha y Cubería remató picado a la red.

El Plasencia, descompuesto, pedía por un tiempo muerto, pero el Portugalete aprovechó que esto es fútbol. Un minuto después, el 0-2, tras un contragolpe por la zurda conducido por Artabe y Arbeloa. Ukerdi disparó desde la frontal ajustado al palo y puso el segundo para los visitantes.

A partir de ahí, el Portugalete controló a su antojo el tempo del partido. Con Gabri Ortega como epicentro de todas las acciones gualdinegras, la UPP se movió entre las cuerdas como un sparring seminoqueado.

El descanso pedía cambios y los hubo. Luismi entró en lugar de Durántez y Aarón bajó a echar una mano a Pedro Gilarte. Sin embargo, seguía pareciendo que el Portugalete estuviera jugando en La Florida. Pero todo cambió en un suspiro.

Mediavilla le sacó un mano a mano a Karim. El rechace le cayó a Henares y su disparo, con el meta fuera de sitio, lo sacó Artabe. El juez de línea entendió que con el brazo. Penalti y expulsión. Luismi no perdonó. Quedaba más de media hora por delante.

El Plasencia optó por agitar el incendio en vez de dar calma con la manguera y ese nuevo escenario no le disgustó al Portugalete, que si bien renunció al tercero, sí que gozó de más posesión de la que se le presupone a un equipo con diez.

Las ocasiones locales llegaron a través del corazón y no de la cabeza. Y por eso, a pesar de que algunas fueron muy claras, se fueron al limbo. En el 67, Aarón no supo colocar el pie para embocar su volea. Y en el 81, Pascu lo intentó con un zurdazo lejano que sacó el meta. La pelota fue para Luismi y su intento, con todo a favor, no cogió puerta.

Incluso, en la recta final, los aficionados llegaron a cantar dos goles interruptus. El primero, de Aarón a un saque de esquina que quedó anulado por falta. Y el segundo, cuando Cubería sacó sobre la línea ante Luismi y Karim, en el rechace, chutó a la madera.

El marcador no fue la única noticia negativa para la UPP. Ya en tiempo de descuento, Álex Jiménez se torció el tobillo y apenas pudo acabarlo. Y en la recta final, Pascu se lanzó a la piscina y vio la segunda tarjeta amarilla, por lo que no podría estar en el partido de vuelta.

«Si jugamos a nuestro nivel, tendremos opciones de pasar»

José Diego Pastelero cree en la remontada. Y todo ello a pesar de no estar contento con el juego de su equipo ante el Portu. «Haciendo un mal partido, les hemos hecho sufrir mucho. Si en Portugalete conseguimos ser el equipo que habitualmente somos y jugar a nuestro nivel, creo que tenemos muchas opciones».

Sobre las causas de la derrota, el técnico decía que «nos hemos puesto nerviosos tras dos errores y ellos se han sentido a sus anchas. Ellos han tenido mucha tranquilidad hasta que en el descanso hemos podido corregir cosas. Ahí el equipo se ha asentado y hemos empezado a generar ocasiones de gol. Y con uno más nos ha faltado tranquilidad para circular el balón».