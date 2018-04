«No me planteo la dimisión» Lunes, 30 abril 2018, 08:21

Martín Vázquez no arroja la toalla y se siente con fuerzas para sacar al Extremadura del agujero en el que se encuentra inmerso. «No me planteo la dimisión. Quedan dos partidos, ya no dependemos de nosotros mismos, pero confío en mi equipo». El técnico del Extremadura lamentó que el partido se torciera a la media hora. «Se nos han complicado las cosas desde primer momento con la lesión de Airam Benito al principio y luego con la expulsión de Enric. Lo hemos intentado todo con los cambios buscando el gol hasta el último minuto los jugadores se han vaciado». Y subrayó el esfuerzo de los suyos. «Lo hemos intentado hasta el final. No tengo ninguna queja de mis jugadores, que han dado todo en el campo. Me siento orgulloso de entrenar a este equipo. Lo siento mucho por la afición».

Martín Vázquez consideró que el partido había sido muy igualado. «No ha habido demasiadas ocasiones de gol. No ha habido un dominador claro. Han hecho su partido y en la única acción de claridad han encontrado ese gol. Y luego ha sido complicado. Una pizca de fortuna que a nosotros se nos ha resistido».