Pero de qué planeta viniste, Musta Mustafá celebra su gol al San Fernando en el Romano. :: J. M. Romero El extremo del Mérida, en una jugada parecida a aquella de todos los tiempos, marcó en Jumilla el gol de la temporada tras recorrer más de 80 metros F. G. MÉRIDA. Martes, 19 septiembre 2017, 08:41

Maradona lo hizo en México y lo clasificaron como el mejor gol de la historia de este deporte. Weah lo hizo en San Siro con el Milán y rápidamente se convirtió en el mejor de la historia del fútbol africano. Ronaldo lo hizo en San Lázaro y ahí guardado como oro en paño lo tiene la LFP. Messi se lo hizo en Copa al Getafe y al instante lo compararon con aquel de Maradona... Y sin mucho que envidiarles, el de Mustafá (Tinduf, Argelia, 1988) el pasado domingo en Jumilla, en cambio, se lo guardarán en la retina los aficionados del Mérida como se guardaron aquel que hizo Ismael en el Romano al Racing Portuense en la 07-08, con Fabri en el banquillo.

«Yo me acuerdo que la peinó Chino, que la cogí y que salí a correr hasta que me presenté en la portería del Jumilla», hace memoria Mustafá. «Cuando la cogí pensé en llegar lo antes posible para que los rivales no recuperasen la posición. Y cuando llegué al área rival, vi a Javi (Gómez) que se acercó mucho a mí y... entonces preferí tirar yo porque no tenía pase». Reconoce el extremo del Mérida que mientras lo celebraba abrazado a sus compañeros no fue consciente de la magnitud del gol como lo fue ayer, tirado en el sofá, viendo y escuchando una y otra vez tanto el vídeo como la narración.

«La memoria hace que en los vídeos la jugada sea diferente a como yo la recuerdo en directo. La verdad es que fue un tanto muy bonito. No se marca uno de esos todos los domingos, ni siquiera en los entrenamientos», reconoce Mustafá, que ya estuvo a punto de hacerle uno parecido al Cacereño cuando militaba en el San Roque de Lepe, en la primera jornada de la temporada 14-15. «Puede ser...», asiente mientras busca en su recuerdo el futbolista argelino. «Nunca he marcado un gol así, recorriendo tantos metros, desde mi portería... pero sí que he hecho muchas jugadas parecidas. Por mi velocidad lo suelo intentar muy a menudo. Y más cuando los rivales están volcados y tengo muchos metros por delante». Y más con lo fresco que andaba el domingo, porque era el primer balón que tocaba Mustafá en el partido (recién acababa de ingresar en el terreno de juego sustituyendo a Álex Bernal).

«A mí me recuerda al que hizo Messi al Getafe en Copa en el Camp Nou... aunque guardando mucho las distancias, porque esa jugada tiene una infinidad de recursos (más regates, cambios de ritmo...) y yo sólo le gano en velocidad a dos rivales y regateo a otro». Pero eso sí, el césped del Camp Nou no tiene nada que ver con el que tuvo que batallar Mustafá el domingo en el Polideportivo Municipal La Hoya de Jumilla. Como de las redes sociales está apartado («no me suelo meter mucho en Twitter», confiesa), la repercusión del gol se la airearon ayer sus compañeros en el vestuario. «No te lo crees ni tú», le dijeron unos; «eres el Messi del Sahara», le bromearon otros. «Hay cachondeo con mis compañeros, y más conmigo, que soy simpaticón», reconoce el jugador del Mérida.

En el club lo consideran el jugador más talentoso del equipo cuando se trata de atacar, pero hasta el momento lleva tres titularidades, dos suplencias y un partido sin convocar. Y dos goles. «Mustafá empezó en el banquillo porque era un partido de balón largo, de rechaces, de pelea, de jugadas divididas... y quería aprovechar su talento y su frescura en el segundo tiempo», explica el técnico emeritense, Mehdi Nafti. «Mustafá es un chico que necesita centrarse, pensar en el fútbol... y lo vamos a conseguir. Mira por ejemplo su gol: es impresionante». «En este equipo nadie es titular o suplente. Eso lo decide el míster», aclara el extremo del Mérida. «Yo solo tengo que trabajar, y ya está».

-Por cierto, ¿cómo escribimos a partir de ahora su nombre?

-Yo lo escribo siempre con 'f', porque me gusta más. Pero como el nombre es francés, se debería escribir con 'ph'.

Pues eso entonces.