¿Por peso excesivo o por mala planificación?

Toni Sánchez, en su época como jugador del Cacereño. El Mérida despide a Toni Sánchez por estar fuera de forma, mientras que el jugador cree que la razón es que el club necesita fichar otro senior F. G. MÉRIDA. Sábado, 5 agosto 2017, 10:25

Que Toni Sánchez causara el miércoles baja en el Mérida no se debió, como anunció en un principio el club emeritense, a cuestiones personales del jugador. Dos días después de la noticia, el director deportivo, Bernardo Plaza, explicó que el lateral izquierdo se encontraba muy por encima del peso exigido, ya bien entrada la pretemporada; mientras que el futbolista afirma que desde el club se han equivocado en la confección de la plantilla, que necesitan fichas séniors libres y que, simplemente, le ha tocado a él.

Bernardo Plaza le comunicó al jugador la decisión del club el pasado lunes, tras el entrenamiento. El futbolista, según el Mérida, les pide entonces que achaquen la baja a motivos personales para no perjudicarle de cara a encontrar equipo en este mes de agosto. La entidad emeritense entiende que, tras hablar con personal y abogados de la AFE, Toni Sánchez admite que el despido es procedente. Pero entonces Toni Sánchez desmiente la versión del club al día siguiente, en un tuit en el que ponía «mentira». Y ayer, tras esperar sin fortuna que el club explicase la verdad del despido, el lateral sevillano ofreció su versión de los hechos en un comunicado en el que acusó y cargó contra Bernardo Plaza. «Llevo seis o siete años compitiendo con mi peso actual. Ahora resulta que juegas (refiriéndose a Plaza) a los médicos. No deberías haberme firmado porque, cuando lo hiciste, pesaba lo mismo que ahora. Me han echado sin el consentimiento del entrenador, que me transmitió que no quería que me fuera. El Mérida se ha inventado una cláusula donde nos pueden echar cuando se les antoje por dos duros».

Desde el club, en cambio, subrayan que la decisión incluye la opinión de Mehdi Nafti. «Toni no puede competir en las condiciones en las que está. Todos sus compañeros han venido en condiciones óptimas menos él. Tiene un 18% de grasa, cuando lo normal está entre el 8% y el 10%. No ha sido profesional», explica el director deportivo emeritense, que ahora, sin fichas séniors de las que tirar, está en la obligación de fichar un lateral izquierdo que sustituya a Toni Sánchez.

La plantilla cree que habrá, como mínimo, otra baja más para fichar a ese futbolista senior, aparte de las dos fichas sub-23 que quedan para portero y defensa. «Bernardo Plaza lo ha hecho con malicia. Eso no se le hace a nadie. Me ha tratado como basura», opina Toni Sánchez.

Por otra parte, el plantel de Mehdi Nafti juega esta noche su quinto amistoso de pretemporada. Será en Don Benito (21.00 horas) ante el equipo de Juan García, uno de los candidatos a luchar por el playoff de Tercera esta temporada. Los rojiblancos cuentan con las dudas de Pelu, Garretas, Pozo, Iván Bolado y Trinidad, todos con problemas físicos. La entrada al partido costará cinco euros.