SEGUNDA B «La pena fue que después de tanta pelea todo se perdiera» Alberto Monteagudo en un entrenamiento con el Badajoz. :: C. MORENO Monteagudo regresa a Badajoz con el Cartagena colíder y recuerda su corta, pero intensa etapa como último inquilino del banquillo de la liquidada SAD blanquinegra J. P. BADAJOZ. Viernes, 17 noviembre 2017, 08:25

El recuerdo que dejó por el Nuevo Vivero es el de 'técnico milagro'. Alberto Monteagudo sólo se sentó en el banquillo del Badajoz en cinco partidos, pero suficientes para demostrar su valiosa capacidad para dirigir y ganarse a la afición blanquinegra, que pasó a lamentarse por lo que pudo ser de haber iniciado el proyecto aquel verano de 2011. El preparador albaceteño tenía encomendada la misión desesperada en cuatro finales de mantener una categoría que se veía perdida y cumplió el objetivo al segundo partido. Cinco años después regresa al Nuevo Vivero con la vitola de colíder al frente del Cartagena y el encargo de subirlo a Segunda.

Alberto Jiménez Monteagudo (Valdeganga, 1974) llegó a Badajoz a mediados de abril de 2012 con el equipo a tres puntos del descenso y a dos de promoción por la permanencia y un mes justo para mantener la nave a flote. Sólo necesitó dos encuentros para asegurar la salvación matemática de las cinco jornadas que tenía por delante. Cogió a un equipo a la deriva y casi desahuciado y ganó cuatro de los cinco partidos (en realidad tres de cuatro porque el Poli Ejido se había retirado). «Me llamaron después de un 5-2 en Villanueva y recuerdo que ganamos en Lepe al San Roque de Tevenet, goleamos al Puertollano y le hicimos 1-5 al Ceuta en su campo. Perdimos con el Jaén que se jugaba entrar en el playoff y que luego subiría a Segunda. La afición se volcó con el equipo. La pena fue que después de tanta pelea todo se perdiera en junio con la desaparición del Badajoz. Nosotros le pusimos mucho cariño por mantenerlo en Segunda B», rememora.

Le sobraron tres semanas que le permitieron empezar a planificar la siguiente temporada. Monteagudo realizó un trabajo tan excepcional que el Badajoz le ofreció la renovación tras la segunda victoria frente al Puertollano por 4-0. «Mi idea era continuar y mantener un bloque importante de jugadores con algunos fichajes de calidad, pero no nos dio tiempo porque el club entró en liquidación», lamenta. El gran sabor de boca que dejó el equipo blanquinegro en el final de curso hizo recobrar la ilusión entre la afición por un nuevo proyecto liderado por el técnico de Vadeganga, pero todo quedó hecho en cenizas en el Juzgado de lo Mercantil de Badajoz. La afición pudo comprobar las posibilidades que tenía su equipo y a tomar conciencia de no haber tenido que sufrir tanto, incluso a hacer elucubraciones por lo que pudo haber sido con Monteagudo en el banquillo desde agosto. «Nunca se sabe. Con esa plantilla estaba convencido de que habríamos hecho una temporada buena, pero por las circunstancias que fueran no fue así. También es verdad que para tres partidos es un revulsivo. No sé lo que pudo pasar. Entran muchos factores. Si ganas en un campo de playoff al final ves que el equipo tiene potencial y cosas buenas. Nosotros tratamos de identificar lo bueno que tenía, pero al final te quedas jodido por lo que pasó con el club».

El actual entrenador del Cartagena guarda muy buenos recuerdos de su etapa en Badajoz. «Me encontré un vestuario espectacular y de grandes jugadores como Viyuela, Parada, Diego Torres, Dani López, Gaspar, Álex Herrera... Mi periplo en Badajoz fue muy bonito y lo recuerdo con mucho cariño».