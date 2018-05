SEGUNDA B Patxi Salinas emprende el 'plan renove' del Badajoz Joaqui Flores se despide de la afición ante el San Fernando. :: PAKOPÍ El club comunica las bajas de Álex Rubio, Joaqui, Chechu, Fernando, Pol Ballesté, Gabri Izquier, Salazar, Eloy, Sergio Martín y Álvaro Romero, además del cedido Javi Pérez J. P. BADAJOZ. Viernes, 25 mayo 2018, 08:31

Patxi Salinas ya ha empezado a tejer lo que quiere para su nuevo Badajoz. Y lo primero que ha hecho ha sido tirar del hilo suelto para deshilvanar la vieja prenda. En ese proyecto no estarán Álex Rubio, Joaqui Flores, Chechu, Gabri Izquier, Esteban Salazar, Fernando, Pol Ballesté, Sergio Martín, Eloy Jiménez y Álvaro Romero, además de Javi Pérez, que vuelve al Extremadura tras cumplir su acuerdo de cesión.

De las palabras de los dos pacenses y más queridos de la afición se denota un adiós inesperado. «Me hubiese gustado seguir otro año más y acabar mi etapa como futbolista en el club de mi ciudad, pero el fútbol es así para lo bueno y para lo malo. Soy el primero en reconocer que personalmente no ha sido un año bueno para mí y que no he estado todo lo bien que esperaba», asumía en su despedida en las redes sociales uno de los artífices del ascenso hace un año como Joaqui Flores. Chechu no quiso dejar a nadie atrás en sus agradecimientos. «Toca despedirse. Un día que llegó antes de lo que esperaba. Han sido tres años inolvidables y que no cambiaré por nada. Me voy con la cabeza alta. (...) Animar a la afición a seguir este camino. Lo de este año jamás lo vi».

Once bajas que el club comunicó a los jugadores descartados el miércoles por la tarde e hizo públicas en el día de ayer. Sobre ese patrón, el técnico vasco pretende diseñar una plantilla que cuenta con las costuras ya hechas de José Ángel, Guzmán y Pawel Florek.

En cuanto a Ruano, Álex Herrera, Fran Morante, Jesús Muñoz, Manu Torres, Diakité, Juanma García, Javi Rey, Rafa Navarro y Rafa García se desprende que el Badajoz se muestra interesado en retenerles y su continuidad dependerá de la oferta que se ponga sobre la mesa en las negociaciones.

El Badajoz también ultima los detalles de la nueva campaña de abonos que se pondrá en marcha en quince días.