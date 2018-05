SEGUNDA B Patri: «El mayor ascenso es haber levantado a la ciudad» Patri abraza a Juan García en la celebración del ascenso. :: e. d. El director deportivo del Don Benito piensa ya en la próxima temporada con Juan García y el respaldo de la afición como pilares básicos ESTRELLA DOMEQUE Miércoles, 30 mayo 2018, 08:31

El bronce ha vuelto a la vida del Deportivo Don Benito para teñir una temporada que se avecina ilusionante. Apenas unos días después de la gesta y con varias semanas aún por delante, los rojiblancos tienen ya claro cómo quieren que sea su futuro más próximo. Lo primero, el capitán del barco: Juan García.

«Aunque este equipo no hubiese ascendido, Juan García tenía mi palabra y la de la directiva de que el cargo de entrenador lo tenía a su disposición para continuar con nosotros y ojalá sea por muchos años, porque si como persona no tenía dudas, como entrenador las pocas que pudiera tener alguien cuando vino las ha disipado con creces», explica Patri, director deportivo del Don Benito.

El técnico pacense ha hecho historia sólo un año después de desembarcar en el club calabazón, pero además, aunque suene a tópico, ha hecho aquí una familia que Patri no quiere fracturar. «Encontrar un adjetivo a esto que estamos viviendo es muy difícil, han sido muchos años de sufrimiento, de pelea», recuerda, «pero este año nos hemos encontrado para culminar este ascenso con un gran grupo humano y ojalá se queden grabados los valores que nos han transmitido esta temporada para siempre en la forma de trabajar de este club».

El regreso de la afición

De ellos, el director deportivo destaca su humildad, compromiso, bondad y el esfuerzo, «no han escatimado nunca en el trabajo, se han caído y se han levantado al día siguiente, sin ellos, todo esto no hubiese sido posible».

Y si la dirección del barco es importante, también lo son los que han remado con ellos para llegar hasta la orilla: la afición. Para Patri, ésta ha sido una de las claves para estar hoy en la categoría de bronce. «Durante toda la semana estuve pensando que el mayor ascenso que ha conseguido este equipo es haber levantado a la ciudad y ojalá eso se quede», pide.

Pero la veteranía es un grado y él sabe que lo que se ha conseguido pronto puede quedar atrás, por eso no quiere que se desaproveche la oportunidad para consolidar el trabajo realizado en el club en los últimos años. «El fútbol por desgracia no para, y lo que haces hoy para mañana ya no te sirve», señala. «Ahora vamos a tratar que el club siga creciendo en infraestructuras, profesionalizarlo un poco y, al mismo tiempo, como en los últimos años que vayamos creciendo deportivamente».

Por eso, y aunque disfrutarán de un merecido descanso, la maquinaria rojiblanca no para esta semana y en los próximos días podrían llegar las primeras novedades en el club de cara al regreso a Segunda División B.