«Pasamos del tiro al larguero al 1-1 en la siguiente jugada» Lunes, 19 marzo 2018, 08:29

El entrenador del Badajoz valoró el choque. «Un partido con dos partes muy distintas. La primera ha sido nuestra total con el gol y dos o tres ocasiones más que no podemos fallar. En la segunda parte hemos pasado del 0-2 al 1-1 y hemos sufrido mucho sobre todo en nuestra parte izquierda. Entre el empate y la jugada del segundo gol quizás necesitábamos ahí algo más de solidez y no la hemos tenido para aguantar las investidas del San Fernando».

Marrero se mostró contrariado por el 1-1. «La clave es el empate o el pasar del posible 0-2 al 1-1 que puede ser falta o no pero no se puede permitir esa jugada porque te estás jugando la vida. Si te ganan, que te ganen de otra forma, no ganándote el terreno en una jugada muy clara». Y lamentó el tiro al larguero que evitó su segundo gol y el empate que llegó a continuación. «Es que pasas del tiro al larguero a la siguiente jugada, una jugada aislada que supone el 1-1 y luego por el mismo lado y con los mismos protagonistas el 2-1».