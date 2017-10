«El partido siempre ha estado a ida y vuelta» Lunes, 16 octubre 2017, 08:13

El entrenador del Extremadura, Agustín Izquierdo, llegó a la sala de prensa dolido por el empate de su equipo ante Las Palmas Atlético. El técnico lamentó que su equipo perdiese dos puntos en casa y espera que mejore en su próxima salida a El Ejido. «El partido siempre ha estado a ida y vuelta, podía pasar cualquier cosa en cualquier sitio, y un partido para acabar en empate», manifestó Izquierdo.

Tras ser preguntado por si veía peligrar su puesto, Izquierdo se mantuvo tranquilo y aseguró que no piensa ahora en su destitución ni nada por el estilo, sino en el partido ante El Ejido: «Ni me lo planteo, ni se me pasa por la cabeza estar pensando en eso».

Sobre los pitos y el runrún en la grada, Izquierdo se mostró cauto y respetuoso con el sentir de la afición azulgrana: «Respeto absoluto, pero es cierto que los jugadores y todo el mundo prefieren que lo animen hasta el minuto 90, pero repito, respeto absoluto ante las decisiones de la gente».

El tiempo dirá si el técnico azulgrana estará o no al frente del Extremadura en el partido del próximo domingo que le enfrentará ante El Ejido en tierras almerienses.