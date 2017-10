Un partido para definir aspiraciones Álex Rubio se enfrenta al equipo de su ciudad. :: J. V. ARNELAS El Badajoz persigue refrendar su recuperación con una tercera victoria consecutiva que no ha conseguido nadie en el grupo y sin los extremos Joaqui, Guzmán y Ruano J. P. BADAJOZ. Domingo, 29 octubre 2017, 09:36

El Badajoz quiere hacer lo que no ha hecho nadie en el grupo. El equipo de Juan Marrero persigue la tercera victoria consecutiva ante un San Fernando que también ha reaccionado en los últimos partidos para escapar de los puestos de peligro. Los blanquinegros reciben en el Nuevo Vivero a un rival directo que también ha cogido la ola buena. Los gaditanos empiezan a mirar hacia arriba después de un flojo arranque que les costó siete jornadas apuntarse la primera victoria. En el Badajoz la situación ha dado un giro de 180 grados hasta el punto de necesitar nueve jornadas para lograr su primera victoria en liga a tener la opción de ser el primer equipo en encadenar tres triunfos seguidos. Una muestra de la tremenda igualdad del grupo.

Pero Marrero no gana para sobresaltos. Ahora que el conjunto pacense ha entrado en la dinámica buena sigue teniendo que tocar lo que funciona. La polémica expulsión de Ruano deja al cuadro blanquinegro sin extremos para la cita frente al San Fernando. Marrero tendrá que reinventar un nuevo once, ya que tiene a Joaqui Flores cumpliendo su cuarto y último partido de sanción y la baja de Guzmán por unas molestias en los isquiotibiales, unida a la de Ruano, único de la plantilla que lo había jugado todo hasta ahora. Unas ausencias que desnudan al Badajoz por los costados. Eloy Jiménez y Álex Herrera se presentan como las alternativas más fiables para los flancos, lo que obligaría también ha introducir cambios en una defensa que ha dejado los útlimos dos partidos con la portería a cero y dar entrada a Gabri Izquier en el lateral izquierdo. Esteban Salazar sigue recuperándose de su esguince de tobillo y Fran Morante de su lesión muscular en cuádriceps, mientras que el portero Fernando Sánchez también se cae de la convocatoria por un traumatismo craneoencefálico provocado en un choque fortuito con su compañero Álex Rubio. «Somos pocos, pero el once que va a salir va a ser muy competitivo y estoy seguro de que los que están esperando en el banquillo también van a ofrecer un nivel muy alto», apuntaba Juan Marrero en la rueda de prensa previa. En el San Fernando son bajas Óscar Martín y Juanje, mientras que Pedro Ríos empezó a entrenar con normalidad el jueves y es duda.

El Badajoz tiene la oportunidad de reafirmar su recuperación y definir sus aspiraciones esta temporada. «Este partido es importante para calibrar nuestra ambición, nuestra voracidad y sobre todo no podemos cometer el error de que porque hayamos ganado dos partidos ofrecer una versión distinta», avisaba Marrero. Los dos triunfos no han cambiado el discurso en el vestuario blanquinegro. «En el Badajoz no te puedes relajar, ni confiar porque, primero, sería una falta de respeto ante nuestra afición y segundo que estamos sólo a dos puntos de puestos de descenso».

Los trabajos de mejora del césped ya han concluido y aparentemente su aspecto es bueno. «Lo veo frágil, no sé si aguantará. Milagros en 15 días no se pueden hacer», exponía el preparador blanquinegro, quien apela al factor de la masa social como más determinate que el estado del terreno de juego. «En ilusión, en ganas y en corazón nosotros podemos estar por delante, debido a que vamos a tener un apoyo incondicional de la afición que está siendo espectacular y decisiva».