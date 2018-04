Partidazo total en Cartagonova El azulgrana Jairo en el partido ante el Melilla. :: J. M. ROMERO El Extremadura busca un nuevo golpe en la mesa y recuperar la tercera plaza ante el Cartagena RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Domingo, 1 abril 2018, 10:29

Cartagena y Extremadura se miden en el que quizá, por plantilla y situación en la tabla, sea el mejor partido que se pueda ver ahora en el Grupo IV de la Segunda B. Un encuentro por todo lo alto en el que el Extremadura va a intentar dar un nuevo golpe sobre la mesa. El conjunto azulgrana lo necesita. No gana fuera de casa desde el 7 de enero y las sensaciones de los últimos choques lejos del Francisco de la Hera no son buenas. Además, los azulgranas quieren volver a reengancharse a los puestos más altos de la clasificación con una victoria, ya que, si no logran los tres puntos en el Estadio Cartagonova, mirarán definitivamente más para sus perseguidores que para los que le preceden.

El técnico del Extremadura, Rafael Martín Vázquez, es consciente de que su equipo se juega mucho y de que el contrincante es de los más peligrosos. «Partido muy muy difícil, contra uno de los mejores rivales del grupo, no me cabe duda», señala el técnico madrileño del Extremadura. Martín Vázquez sigue con las mismas bajas de las últimas semanas.

Aitor ha superado sus molestias y ha completado algún entrenamiento con el grupo, pero aún no está disponible para jugar. Además, también siguen lesionados Pardo y Airam Cabrera. Martín Vázquez no podrá contar con ninguno de los tres futbolistas, que son las únicas bajas del conjunto azulgrana para Cartagena. En la convocatoria sí ha vuelto a entrar Lomotey, jugador del filial que con el Extremadura B juega de mediapunta, pero que Martín Vázquez ya usó en Jumilla de central.

El partido es una final, y así se lo ha hecho saber Martín Vázquez a sus futbolistas. El choque va a servir para que el Extremadura mida sus fuerzas ante un rival directísimo y, por qué no, meterse de lleno en la lucha por arriba si consigue la victoria. Seis puntos separan al Cartagena del Extremadura, por lo que, de no ganar, el conjunto azulgrana quedaría descolgado definitivamente. «Faltan siete finales por delante, y además tenemos enfrentamientos muy directos», manifiesta el técnico azulgrana.

Por su parte, el Cartagena, que no pierde desde que lo hizo hace más de un mes ante el Marbella, se ha hecho fuerte en las últimas jornadas, pero no atraviesa su mejor momento del año. Los empates ante Granada B y Las Palmas Atlético -antes de vencer al Jumilla la pasada jornada- han hecho que los de Alberto Monteagudo hayan perdido el liderato en favor del Marbella. Por ello, los locales quieren seguir la estela de los marbellíes con una victoria ante el Extremadura.

Alberto Monteagudo sólo cuenta con la duda de Zabaco para el partido ante los azulgranas. El técnico cuenta con todos los demás efectivos de su plantilla -plantillón- disponibles para el choque ante el Extremadura.

Un partido que es la gran atracción de la jornada. Ambos equipos no pueden pinchar, y más después de la victoria de ayer del Marbella, y querrán darlo todo en uno de los partidos más importantes de aquí a los playoff de ascenso. Otro de los alicientes para el Extremadura está en la posibilidad de volver a recuperar la tercera plaza. El empate de ayer del Real Murcia ha colocado al conjunto pimentonero dos puntos por encima de los azulgranas, por lo que una victoria de los de Martín Vázquez les permitiría ir terceros.

En definitiva, un con todos los ingredientes para ser un choque memorable. Los 22 protagonistas que saltarán al terreno de juego serán los encargados de que así sea.