Va por ti Parry

SEGUNDA B. BADAJOZ. Jueves, 17 mayo 2018

El gol de la permanencia llevaba una dedicatoria muy especial. El héroe de todas las batallas blanquinegras recibía el día anterior una noticia que le sobrecogió por completo. A Parry le habían detectado cáncer de hueso y por eso Ruano no dudó en tener un pequeño gesto con el exjugador pacense en estos momentos tan difíciles. «Tenía pensado poner 'El Badajoz se queda en Segunda B'. Pero el sábado por la mañana me comentaron lo de Parry. Es entrenador de la cantera y me he enfrentado muchas veces a él. Desde ese mismo momento tenía muy claro que se lo quería dedicar. A lo mejor otra gente se lo podía dedicar también y con más motivos por tener más relación, pero me pareció lo más correcto tener ese pequeño gesto y darle ánimo y fuerza en esa lucha que está manteniendo», expone el de Usagre. Carlos Parrilla 'Parry' es entrenador de La Academia CDB y exjugador del Badajoz y ahora le toca jugar el partido más difícil de su vida contra el maldito cáncer.

Ruano guardó la camiseta en secreto. «No sabía nadie que me había hecho la camiseta. Ni siquiera se lo dije a mi mujer ni a mi madre. Me la hice al mediodía porque tenía el presentimiento que podía marcar», explica el ídolo blanquinegro. Y de nuevo se erigió en autor de un gol decisivo para el Badajoz. Como en Calahorra el día del ascenso o ante el Extremadura hace dos semanas. Camino de leyenda. «Estaba convencido, pero también tuve un pelín de suerte para marcar el gol y poder hacer feliz a tanta gente. Pero el mérito es de todos los compañeros, sin el trabajo y el compromiso de todo el equipo el Badajoz no habría conseguido el objetivo de la permanencia», precisa.

Igual que sus compañeros y el cuerpo técnico ahora disfruta de unas vacaciones merecidas con el deber cumplido de dejar al Badajoz en Segunda B. «Estoy supercontento. Cuando realizas un buen trabajo y da sus frutos es una satisfacción enorme. Ha sido un año duro, pero el objetivo de la salvación se consiguió. Creo que estuvimos a la altura porque se han necesitado muchos puntos para lograr la permanencia». Ruano se siente feliz y con cierta liberación por una temporada complicada, exigente en lo deportivo y llena de contratiempos en el trabajo diario. «Es una alegría inmensa. Ves a un grupo que ha sufrido todo el año por las lesiones, sanciones y otras cosas que hemos pasado a lo largo del año. Pero poder saborearlo en casa es algo especial».

El de Usagre trata de desconectar unos días antes de centrarse en su futuro. «Ahora solo pienso en descansar. Ha sido un año duro en lo físico y mental». Así, en este descanso podrá disfrutar de su hijo que este viernes juega con el CP Almendralejo las semifinales del Campeonato de Extremadura de fútbol 8 ante la Escuela Morala en Miajadas. La saga Ruano continúa. «Lo más importante es que disfrute haciendo deporte», añade.

Al contrario que la temporada pasada que tenía la renovación automática con el ascenso por contrato, el de Usagre queda libre. «Ahora toca esperar para encontrar trabajo», sostiene. Ruano espera la llamada del club antes de escuchar ofertas. «Nos tienen que llamar de una manera u otra por si cuentan contigo o para decirte gracias por tu servicio». Aunque reconoce que le gustaría seguir en el Badajoz. «Espero que lleguen noticias buenas. Mi prioridad es seguir en el Badajoz. Si me valoran no tengo ningún problema en seguir porque estoy muy a gusto en Badajoz y siento el cariño de la gente. La afición me ha acogido bien y estoy muy agradecido. Valoro mucho eso».

En cuanto a la entrada de Premium en el Badajoz, Ruano tiene claro que tienen que apostar fuerte para ilusionar y aprovechar el tirón de las 10.000 personas que acudieron al Nuevo Vivero. «En cuestión de días se irán resolviendo las dudas. Si los nuevos dueños quieren hacer un proyecto interesante tienen que ir moviéndose y hacer un equipo competitivo en el que se ponga difícil entrar en el once», señala.