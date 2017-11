«Ojalá esta victoria sea un punto de inflexión» Jueves, 2 noviembre 2017, 08:27

«Lo mejor que le puede pasar al entrenador es que la gente de refresco aporte, durante esta semana pedí a los que no venía jugando que se activaran, porque esto es muy largo». Era la valoración de Iván Ania tras una victoria en la que lo más destacado, además del triunfo, fue la renovación del once inicial. El técnico asturiano se mostró contento por la respuesta de jugadores como Kamal o Jacobo. «El equipo estuvo bien y gente que no venía jugando entró y lo hicieron bien, eso va a generar competencia y nos hará crecer aún más».

Al margen de eso, valoró la victoria ante el Recreativo, dentro del contexto de la clasificación. «Si ganábamos como sucedió, nos colocamos en una posición tranquila y miramos hacia arriba, por lo que este resultado nos va a dar tranquilidad», valoró Ania que, pese a todo volvió a lamentar que cueste tanto materializar la ocasiones. «Creo que estuvimos mejor que ellos, sobre todo en la segunda mitad, y nos está faltando que nos acompañen los resultados, ojalá este sea un punto de inflexión para mirar para arriba definitivamente».

Sobre los delanteros, de nuevo tuvo que responder sobre su falta de gol, de la que insiste en que no le preocupa. «Lo he dicho otras veces es importante que marquen, por ellos y porque así se acaba ya esta pregunta en las ruedas de prensa», ironizó.

Iván Ania Técnico del Villanovense

En cuanto a la lesión de Leandro, Ania señaló que se trata en principio de una lesión parecida a la sufrida en Cartagena, aunque aún deben realizarle pruebas.