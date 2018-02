«Estamos obligados a darle ya una alegría a nuestra afición en un derbi»

Joaqui Flores (Badajoz, 1984) cumplió uno de sus sueños al enfundarse la elástica blanquinegra. Tras dos temporadas defendiendo el escudo del Mérida, en el verano de 2016 le llegó su momento en el CD Badajoz. Recalaba en las filas pacenses en su plenitud de madurez deportiva y con las ganas de un chaval con sus botas nuevas. Pieza clave en el ascenso a la categoría de bronce para los pacenses, afronta su segunda campaña en el club con una intención clara: «Ojalá pueda retirarme aquí».

En la parroquia emeritense posee un espacio de honor en la memoria de sus aficionados. Se le recuerda como el héroe que certificó la gesta de subir a los romanos a Segunda B en la campaña 2014-15. No en vano, fue el autor del tanto decisivo en la última ronda de los playoff ante el Laredo.

Este domingo disputa un partido especial, de esos que ningún jugador quiere perderse. Al extremo pacense le tocó ver desde la barrera el encuentro de la primera vuelta por una sanción. Joaqui Flores acaba de recuperarse de una rotura muscular que le ha tenido casi un mes apartado de los terrenos de juego, pero tiene hambre de derbi y de gol. «Si marco, lo celebraré», asegura.

«En el Mérida viví buenos momentos con el ascenso a Segunda B y la permanencia el año siguiente»

-¿Cómo ha vivido el vestuario esta semana la derrota sufrida ante el Villanovense?

-Estamos trabajando a tope. Lo del pasado domingo fue un palo muy duro. Era un partido que teníamos controlado para conseguir un empate, hicimos bien las cosas pero nos ganaron en el descuento con esa jugada aislada. No es la primera vez que nos pasa.

-Habrá ganas de desquitarse de las tres derrotas encajadas en los enfrentamientos contra los equipos extremeños...

-Sí, queremos redimirnos. Estamos obligados a darle una alegría a la afición en un partido así. Excepto en el choque ante el Villanovense, en el resto de derbis no hemos dado la cara, sobre todo contra el Extremadura y el Mérida. Lo hemos hablado en el vestuario, nos faltó actitud y sin ella te pasan por encima.

-El del domingo es un partido especial, de esos que uno espera durante toda la temporada.

-Jugamos contra un gran equipo, tenemos que mostrar más ganas que ellos, nos merecemos un buen resultado y estoy seguro de que si lo conseguimos eso nos ayudará a coger moral para alejarnos de los puestos de abajo y conseguir los objetivos de esta temporada.

-Un duelo ante su exequipo, con los dos conjuntos en una situación parecida en la tabla clasificatoria.

-Por la sanción no estuve en el partido de la primera vuelta, así que ojalá pueda disputar minutos, que ganemos, y si es con un gol mío, mucho mejor.

-¿En caso de conseguir marcar un tanto el próximo domingo, lo celebraría?

-Sí, con mucho respeto, pero sí. Sería una gran alegría para mí. No está siendo un año fácil, con la expulsión y la rotura que sufrí hace unas semanas. Tengo muchas ganas de jugar y de ayudar al equipo.

«En los anteriores derbis no dimos la cara. Nos faltó actitud y sin ella nos pasan por encima»

-Qué recuerdo guarda de su estancia en el Mérida en las dos campañas en las que militó allí?

-Fueron años muy buenos, estuve mucho tiempo jugando fuera de la región y se acordaron de mí. Me trataron muy bien. Vivimos grandes momentos con el ascenso a Segunda B y en la siguiente temporada logramos la permanencia en la categoría. Además, en la última temporada lo jugué todo allí. Al final de esa campaña llegamos a un acuerdo entre el club y yo para salir del equipo.

-Poco después apareció la opción del Badajoz y no se lo pensó mucho.

-Pusieron mucho interés en mí. Copito contactó conmigo y tardó diez minutos en convencerme. Mi intención es retirarme aquí. Hace tiempo que el Badajoz no está en la categoría que merece, pero para mí es un reto jugar aquí.

-En algunos tramos del curso el equipo ha mostrado cierta irregularidad, ¿qué falta para romper con esos altibajos?

-Yo creo que en la segunda vuelta estamos mucho mejor que en el primer tramo de la temporada, tanto en defensa como en ataque. El equipo está mucho más compenetrado en todas las facetas.

-La línea a seguir en el juego, pese a la falta de puntería, debe ser la mostrada ante el UCAM en casa, cuando el equipo mostró una intensidad y un ritmo difícil de mejorar.

-Ha sido sin duda el mejor partido que hemos jugado en el Nuevo Vivero. Hicimos todo lo posible para ganar, aunque no estuvimos afortunados de cara a gol, no tuvimos suerte. Nos falta quizás mejorar algunas cosas fuera de casa y sacar puntos a domicilio para coger algo de moral.

-En el Nuevo Vivero cuentan con la afición blanquinegra, que ha sido un factor determinante que ante el Mérida jugará un papel importante para el Badajoz.

-Es hora de que le devolvamos el gran apoyo que nos da la gente con una victoria en un derbi. Estoy seguro de que van a estar con nosotros a muerte y eso hace el partido aún más bonito.

-Una inoportuna lesión le ha dejado casi un mes fuera de combate, cómo se encuentra físicamente tras superar esa rotura muscular?

-Me encuentro mucho mejor estos días. En los entrenamientos de la semana pasada no pude estar al cien por cien, no me notaba a tope. Salí unos minutos ante el Villanovense y me sentí bien. Estoy listo para el tiempo que quiera darme el entrenador. Ya han desaparecido las molestias.

-Con la llegada de Loren al banquillo, el Mérida es un equipo ordenado, disciplinado atrás y es difícil meterle mano. ¿Cómo se plantea el partido del domingo con estas premisas?

-Precisamente he estado hablando de eso con Javi Chino durante la semana. Ellos son un equipo muy sólido defensivamente que buscará hacernos daño en alguna jugada a la contra. Pero si estamos nosotros bien seguro que sacamos un buen resultado.