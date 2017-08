Segunda B El Nuevo Vivero vuelve a brillar en bronce Guzmán coge el balón para lanzar el penalti ante el portero emeritense del Betis B Sergio Tienza. :: C. M. «Es importante empezar bien. Sabemos que nos enfrentamos a gigantes económicos, pero nuestra grandeza es la afición», apunta Marrero, técnico del Badajoz J. P. BADAJOZ. Domingo, 20 agosto 2017, 11:00

El Badajoz ya está ahí otra vez. Tras 5 años de reconstrucción a partir del sentimiento blanquinegro, el equipo pacense vuelve a asomar la cabeza por la Segunda B. El Nuevo Vivero brilla de nuevo en bronce en una temporada que pretende ilusionar con el paso hacia adelante que emprende el club a nivel institucional y el proyecto que se ha diseñado con el salto de categoría. 56 días después del ascenso en Calahorra, el balón vuelve a rodar para el Badajoz. Lo hace ante la Balompédica Linense y una afición que vuelve a estar enganchada a su equipo como hace décadas que no se recuerda. El Badajoz tiene más de 3.000 razones para soñar en un nuevo curso con la permanencia como primer objetivo.

El equipo blanquinegro se presenta ante su estreno «con mucha ilusión y la carga de trabajo que hemos podido realizar en 33 días, que para mí han sido algo cortos, y sólo 6 partidos. Me habría gustado tener más, pero llegamos en las mejores condiciones que podíamos llegar», apunta Juan Marrero. En ese sentido, pone como ejemplo la preparación de su rival este domingo. «La Balona ha jugado diez un once partidos pretemporada y todo eso hace que vaya a empezar muy bien», precisa.

El técnico del Badajoz ha citado a todos sus 21 jugadores disponibles a excepción de los lesionados José Ángel, que sigue recuperándose de una tendinopatía en el aductor; y Álex Rubio, con problemas musculares en el cruadriceps. Ninguno de los dos ha podido vestirse de corto en los amistosos de pretemporada. «José Ángel arrastra la lesión de la temporada anterior y le quedan tres semanas, por lo que podría esta a finales de septiembre. Álex se lesionó en la primera semana en campo de césped artificial, pero ya va saliendo y estará en una semana», expone Marrero. Además, el técnico valenciano tampoco podrá contar con los recién llegados Buben y Álvaro Romero, aún pendientes de tramitar la ficha federativa. En la Balompédica Linense su única baja es Zamorano, lesionado desde el inicio de pretemporada. El preparador blanquinegro destaca la gran predisposición del vestuario. «No todos han trabajado el mismo número de sesiones. Cada semana llegaba alguno nuevo, pero estoy contento. Es un grupo muy trabajador, honrado y con ganas de competir».

Marrero también se muestra satisfecho con la plantilla que se ha confeccionado de cara al retorno en Segunda B. «El club ha hecho un esfuerzo importante y el trabajo de Víctor ha sido bueno. Dentro de las posibilidades del club se ha conseguido una plantilla que alterna veteranía con juventud. Tienen hambre y jugadores que vienen de otra categoría superior como Guzmán llegan con esa mirada de querer demostrar en su ciudad un rendimiento que el equipo le requiere y sea acorde a su categoría. Me gusta la composición del equipo».

Marrero señala que tiene su equipo definido para el estreno liguero, aunque admite haberle costado decidirse por la gran competencia existente en la plantilla. «Tengo el once claro, pero me lo han puesto muy difícil. Lo bueno es que en Segunda B se pueden citar a 18. Varios jugadores que se han incorporado más tarde han acelerado en su puesta a punto y eso me ha generado dudas respecto al equipo inicial. Voy a poner a quienes creo que están mejor, pero reconociendo que me lo están poniendo muy difícil».

Esa primera alineación podría ser muy parecida a la puesta en liza en el partido de presentación ante el Betis Deportivo con Néstor en la portería; Chechu, Manu Torres, Fran Morante y Gabri Izquier en defensa; Diakité y Javi Rey en el centro flanqueados por el dúo dinámico Joaqui Flores y Ruano; y arriba la explosividad de Juanma García y Guzmán. Aunque esas dudas podían recaer también en dar entrada a Sergio Martín o Álex Herrera.

En cuanto al Linense, el entrenador blanquinegro destaca su gran plantilla con jugadores como Gato, Molina, Chico o Stoichkov. «La Balona es un equipo con un gran potencial y que se ha reforzado mucho con respecto al año pasado. Todos sus jugadores son contrastados en la categoría y alterna la velocidad, trabajo y calidad». Para Marrero es clave de cara a coger confianza comenzar con una victoria y confía en el calor del Nuevo Vivero. «Es importante empezar bien. Sabemos que nos enfrentamos a gigantes económicos, pero nuestra grandeza es la afición y eso nos motiva».

El club recuerda al público general no abonado que las taquillas de la zona Norte del estadio abrirán a partir de las 17.30 horas y los precios son de 7 euros en Fondo Norte y gratis para menores de 14 años y en Tribuna de 15 euros y 5 euros para niños entre 6 y 14 años y acceso libre para menores de 6 años. También informa que desde las 17.30 horas se podrán realizar nuevos abonados en las oficinas del Nuevo Vivero.