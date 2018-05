SEGUNDA B Una nueva final... y que no sea la última Kike Márquez presionado por Santi Villa en el partido ante el Mérida. :: J. M. ROMERO Al Extremadura le vale una victoria para entrar en la fase de ascenso a Segunda División RAÚL PEÑA ALEMENDRALEJO. Domingo, 13 mayo 2018, 10:29

El Extremadura UD está ante su partido más importante de la temporada y quizá de su historia. Ante el Betis Deportivo en el Francisco de la Hera, los azulgranas pueden confirmar su presencia en los playoff de ascenso a Segunda División. Por eso, no quieren que este partido suponga el último de la temporada; no quieren vacaciones anticipadas, y para ello deben ganar. Dependen de sí mismos y una victoria ante el Betis Deportivo les colocaría definitivamente en la cuarta posición.

Para intentar conseguir la victoria Juan Sabas tendrá que hacer cambios en el 'once' inicial, ya que Carlos Valverde no podrá estar ante el filial verdiblanco por sanción al ver la quinta amarilla en el Estadio Romano, y Willy y Airam Benito tampoco podrán estar por lesión. Además, Pardo es seria duda para el encuentro, ya que no termina de recuperarse del todo de su lesión en la planta del pie. Todo hace indicar que, como ya pasó ante el Mérida, el jugador valenciano del Extremadura forzará para poder estar en el último partido de la temporada regular.

La duda del técnico azulgrana, está en si jugar con dos delanteros -en ese caso Airam Cabrera acompañaría a Enric Gallego arriba-, o si jugar con una línea de tres por detrás del punta -con Jesús Rubio de enganche-. Además, el doble pivote que utilizó el entrenador madrileño en Mérida podría desaparecer, y entraría en escena Álex Barrera para acompañar a Zarfino o a Fran Miranda en la sala de máquinas.

Sabas: «Tenemos que salir a por el partido desde el inicio. Somos el equipo que juega en casa»

Lo que sí está claro es que el Extremadura va a salir desde el primer momento a por el partido, sin especular. Así lo admite el propio Juan Sabas: «Tenemos que salir a por el partido desde el inicio. Somos el equipo que juega en casa, con nuestra afición, que va a llenar o va a haber un casi lleno en nuestro campo, y tenemos que ir a por el partido. No podemos especular, siempre con las precauciones y el respeto hacia nuestro rival», sentencia Sabas, que no duda de que «la afición de Almendralejo va a ir al campo, porque es muy futbolera y es un aficionado apasionado de su equipo».

El equipo estará arropado de maravilla. La afición azulgrana ha respondido y estará en masa en el Francisco de la Hera, que lucirá su mejor entrada del curso. El Fondo Norte estará repleto y Preferencia y Tribuna están cerca del lleno, por lo que el equipo tendrá un plus desde la grada que puede ser crucial para conseguir la victoria ante el Betis Deportivo y estar el lunes en el sorteo de los 16 equipos que lucharán por estar la temporada que viene en Segunda División.

Por todo ello, Almendralejo no quiere que este sea su último partido de la temporada. Para ello debe ganar, sin esperar otros resultados. En su mano está la clasificación.